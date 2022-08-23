別等別人來愛你！「6個祕訣」讓你增加幸福感，現在教會你

▲你要愛自己，別人才會來愛你。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人生活緊張、壓力大，快樂變成遙不可及的事情，別總是羨慕別人，把自己困在自怨自哀的情緒中，其實讓自己快樂是一種能力，更是一種生活態度，你可以從以下6件事開始做起。

#別在意他人眼光

你的日子是過給自己看，並不需要活在他人眼裡，所以別太在意別人眼光，因為你的世界和他們毫無關係，請盡力善待自己，努力活成自己喜歡的樣子，才能打從心裡快樂起來。

#實行減法生活

一個人過得幸福不是因為擁有很多，而是你願意捨棄多少，有人說：「學會給生活做減法，幸福才會做加法」，也曾有人提出三七法則，只有將生活中70%無用的部分剔除，才能將剩下的30%做到極致。

#允許自己有負面情緒

不開心那就發洩出來吧！別總是隱瞞在心裡，想哭就哭、想笑就笑，人壓抑太久會生病的，適時把心中的不滿和悲傷釋放出去，心裡才有位置容納快樂。

#不比較也不盲從

快樂的人能看見自己擁有的，不快樂的人總是看到他人擁有的，過度比較反而會讓自己不快樂，照著自己的步調往前走，即便會遇到挫折阻礙，每天努力一些，就離成功進一些。

#別等別人來愛你

愛自己雖然是老生常談，但懂得愛自己，才能擁有發自內心的快樂，與其等待別人來愛你，求愛而不可得，反而讓自己陷入患得患失之中，應把主導權拿到自己身上。

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