保養界最紅的「A醇」妳試過沒？撫紋效果一極棒、用完臉緊繃有彈性

記者李薇／台北報導

A醇是近年美容界超受歡迎的成分之一，因為它對於肌膚老化的紋路擁有很好的撫平效果，所以許多品牌都有推出以A醇為主成分的保養單品；加上時序也即將進入秋冬，想要找一支好的抗老單品，不妨可以從眾多A醇保養開始下手。

＃KIEHL’S 0.3 A醇新生瞬效活性精華，28ml、售價3600元

以高效科學為主要概念的KIEHL’S，在2021年推出A醇全能新生抗痕精華之後，再度於2022年推出濃度更高的0.3 A醇新生瞬效活性精華，根據研究室發現，想要維持A醇活性，一定要是最新鮮的狀態，才會有效果，因此這次的精華是採用精華液與真空A醇粉末膠囊隔開的設計，在使用前才充分混合兩種成分，達到最高效的抗老精髓。

＃蘭芝 完美新生超級A醇撫紋精萃，30ml、售價2,650元

由韓國愛茉莉太平洋實驗室獨家研發的超級A醇，注入全新的撫紋精萃裡面，針對現在女性長時間承受光老化的肌膚，提供最佳的解決方案，同時搭配三胜肽、5D玻尿酸成分，可以幫助肌膚保濕鎖水，達到全方位的澎潤。

＃資生堂 激抗痕亮采緊緻抗皺乳，20ml、售價3900元

裡面含有「明星成分」VP8全效肌能配方，還有3重A醇抗老配方，能有效淡化皺紋、達到全面緊緻的效果，讓肌膚變得光滑平整，同時還結合美白成分4MSK，幫助肌膚強健肌底，並且能夠提亮肌膚狀態，抹在細紋上會特別有感。