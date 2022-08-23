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美妝迷必收！YSL、GA氣墊盒身超時髦，限量包只送不賣

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▲▼YSL將NIKI鍊帶包變成氣墊粉餅。（圖／品牌提供）

買氣墊粉餅送品牌訂製包，現在不買等何時。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

氣墊粉餅不僅是比口碑，更要比時髦外型，一拿出來就是時尚焦點，YSL和GIORGIO ARMANI不約而同換上新外盒，出色的設計讓人一眼難忘，讓美妝迷爭相收藏，品牌更推出買氣墊粉餅送訂製包活動，花錢也買不到。

▲▼YSL將NIKI鍊帶包變成氣墊粉餅。（圖／品牌提供）

YSL 恆久完美霧光氣墊粉餅，SPF50+/PA+++，時尚Niki版，2,630元。

今年YSL將氣墊粉餅提升至全新高級境界！將人氣包款SAINT LAURENT NIKI鍊帶包，完美復刻到氣墊盒身，山型衍縫紋路的油蠟效果小牛皮與粗獷慵懶金屬鍊帶，軟質包身加乘帥氣粗鍊的對比，營造出不羈的搖滾氣息，打造出業界第一顆高級漆黑時髦氣墊。

▲▼YSL將NIKI鍊帶包變成氣墊粉餅。（圖／品牌提供）

▲凡於8/31至9/2購買NIKI氣墊 + 任一YSL商品 （粉撲、粉盒、口紅蓋等耗材型商品除外），即贈送YSL時尚訂製氣墊圓餅包。

▲▼YSL將NIKI鍊帶包變成氣墊粉餅。（圖／品牌提供）

▲GIORGIO ARMANI 完美絲絨持久氣墊粉餅-斜紋紅，SPF20，3,000元。

2022年GIORGIO ARMANI首度推出皮革款「完美絲絨持久氣墊粉餅-斜紋紅」，散發簡約卻充滿女王氣勢的皮革斜紋，發想來自亞曼尼精品包的斜紋樣式，亞曼尼大師將巧手延伸至粉盒造就出嶄新的當代立體人字斜紋，紅色紋路斜紋搭配漆黑色LOGO字樣，讓全球美妝迷沸騰。

▲▼YSL將NIKI鍊帶包變成氣墊粉餅。（圖／品牌提供）

▲9/1至9/30購買全新斜紋紅氣墊(須含一盒一蕊)，即贈限量亞曼尼斜紋紅氣墊圓包。

►小S親子出遊防曬等級5顆星，網友笑稱：「根本行走螢光棒」

關鍵字：

YSL, GIORGIO ARMANI, 氣墊粉餅

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