席尼墨菲隨萬寶龍「On The Move」　優雅配件相伴勇闖人生旅程

▲萬寶龍全球品牌大使席尼墨菲勇於接受挑戰並突破自我。（圖／萬寶龍提供，以下同）

時尚中心／台北報導

萬寶龍（Montblanc）於100多年前見證人們的旅行方式出現重大轉變，對於旅途上使用的書寫工具與包袋有高度的需求，這股行動力不斷激勵大眾活出意義與理想人生，追求真正感動自己的事物，因此提出「向心而行，自有所成」（What Moves You, Makes You）的口號，以「On The Move」為主題推行基於品牌DNA的行動生活新理念：透過我們的行動方式，激發我們如何在世界留下印記。

▲萬寶龍全球品牌大使席尼墨菲，背上風尚3.0系列後背包並佩戴1858系列GMT腕錶。

萬寶龍行銷總監Vincent Montalescot表示：「萬寶龍一直了解行動生活的力量，明白我們不僅要在身體上行動自如，也要邁步前行，不斷成長，最終走向成功。藉著這個全新推廣活動，我們期望鼓勵新一代的萬寶龍愛好者懷著熱情和好奇心，時尚地邁步前行，在人生中追求他們真正重視的事物。」透過萬寶龍融合先進工藝與新科技、兼具功能性與時尚風格的產品陪伴下，創造出更有意義的行動生活。

▲萬寶龍書寫工具伴席尼墨菲度過重要時刻。

愛爾蘭演員席尼墨菲（Cillian Murphy）正是品牌發起的「On The Move」主題最佳實踐者， 他不僅是樂團The Sons of Green Genes的主唱、吉他手和作詞者，也參與多部好萊塢大片演出，在電影《全面啟動》、《蝙蝠俠：開戰時刻》騎士》和《黑暗騎士：黎明昇起》等精湛的演出令影迷印象深刻，他無懼做出重大抉擇，只要設定了個人目標，必定堅持到底，他表示： 「我們很容易質疑自己是否選擇了正確的人生方向，並想知道如果選擇了另一條路，結果會是如何。我們的行動方式確實表達了自我，最終我們能夠向心而行，追求真正有意義的事，那麼我們便是朝著正確的方向前進。」





▲席尼墨菲背著風尚3.0系列新包展現型男魅力。

正面的思考與行動力，讓席尼墨菲成為萬寶龍Mark Maker，在屢獲殊榮的Wieden + Kennedy Amsterdam 廣告代理公司製作、導演 Ian Pons Jewell執導的萬寶龍最新形象影片中，他傳達了品牌對行動生活的新理念，讓看似平凡的旅程展現新的意義，伴他在人生旅程從容優雅前行的正是1858系列GMT腕錶、星際行者系列黑色宇宙書寫工具，休閒時光則則有Extreme 3.0 背包相伴，包款上特別鎖扣設計靈感來自攀岳運動，時時刻刻展現型男魅力。

On the Move旅途良伴

▲萬寶龍1858系列GMT日期顯示自動腕錶，119,300元。

萬寶龍1858系列GMT日期顯示自動腕錶

對於經常周遊各國拍戲的席尼墨菲而言，一只能掌握家鄉與當地時間的兩地時間錶最為實用，萬寶龍1858系列GMT日期顯示腕錶完美貼合他的需求，有別於一般GMT腕錶是以額外的指針顯示第二時區，此款萬寶龍腕錶採用直觀且非常易讀的無指針顯示，藉由錶盤外側移動的紅色方塊顯示第二時區，巧妙的是完整的紅色正方形表示小時，較小的紅色長方形則表示半小時，旁襯24小時制的黑色或藍色陽極氧化鋁固定錶圈，一眼就能判別第二時區是日或夜。





▲萬寶龍風尚3.0系列薄公文包（左）36,700元，信封包33,000元。

風尚3.0系列配件

萬寶龍專為為都市探險、商務旅行或享受度假時光設計的Extrem3.0風尚3.0系列配件全面回歸，包面上的幾何裝飾由品牌廣告主管Grete Gross 創作，靈感發想自1920年代，顏色則有經典的黑色與英國綠可供選擇，一系列新作以碳中和鞣革工序處理的皮革，以及由再生纖維製成的襯裡所製成，款式相當豐富，從正式的公文包、休閒的郵差包、日用卡夾到皮帶均備。

▲萬寶龍星際行者系列黑色宇宙珍貴樹脂鋼筆（左）20,600元，星際行者系列黑色宇宙金屬細字筆30,400元。

書寫工具伴隨旅人周遊各地，時髦之選少不了發想自太空探索的星際行者系列黑色宇宙書寫工具，以亮面黑色珍貴樹脂或編織紋裝飾金屬打造筆款，象徵深不可測的太空，萬寶龍六角白星標誌則懸浮於灰色半透明圓頂中，備有鋼筆、細字筆與原子筆可供選擇。

星際行者系列黑色宇宙書寫工具

▲萬寶龍Summit 3系列智能腕錶，43,200元。

Summit 3智能錶

為強化都市生活和頻繁的移動生活，萬寶龍推出Summit第三代智能錶，是為專為奢華商務生活風格人士所設計，以輕量鈦金屬錶殼，搭配可設置的Geosphere、寶曦和1858系列的錶面設計，配上小牛皮和橡膠錶帶，彰顯高級奢華品味；此外，錶款搭載最新版本的Wear OS by GoogleTM和多種應用程式，包括健康應用程式如計步功能、睡眠監測和血氧測量等，而健身應用程式經過改良後，可同步記錄多種不同的運動型態，同時內建的Google Maps程式、Google Pay，讓生活更便利。