fb ig video ETtoday search mobile

席尼墨菲隨萬寶龍「On The Move」　優雅配件相伴勇闖人生旅程

>

▲▼Montblanc AD 。（圖／公關照）

▲萬寶龍全球品牌大使席尼墨菲勇於接受挑戰並突破自我。（圖／萬寶龍提供，以下同）

時尚中心／台北報導

萬寶龍（Montblanc）於100多年前見證人們的旅行方式出現重大轉變，對於旅途上使用的書寫工具與包袋有高度的需求，這股行動力不斷激勵大眾活出意義與理想人生，追求真正感動自己的事物，因此提出「向心而行，自有所成」（What Moves You, Makes You）的口號，以「On The Move」為主題推行基於品牌DNA的行動生活新理念：透過我們的行動方式，激發我們如何在世界留下印記。

▲▼Montblanc AD 。（圖／公關照）

▲萬寶龍全球品牌大使席尼墨菲，背上風尚3.0系列後背包並佩戴1858系列GMT腕錶。

萬寶龍行銷總監Vincent Montalescot表示：「萬寶龍一直了解行動生活的力量，明白我們不僅要在身體上行動自如，也要邁步前行，不斷成長，最終走向成功。藉著這個全新推廣活動，我們期望鼓勵新一代的萬寶龍愛好者懷著熱情和好奇心，時尚地邁步前行，在人生中追求他們真正重視的事物。」透過萬寶龍融合先進工藝與新科技、兼具功能性與時尚風格的產品陪伴下，創造出更有意義的行動生活。

▲▼Montblanc AD 。（圖／公關照）

▲萬寶龍書寫工具伴席尼墨菲度過重要時刻。

愛爾蘭演員席尼墨菲（Cillian Murphy）正是品牌發起的「On The Move」主題最佳實踐者， 他不僅是樂團The Sons of Green Genes的主唱、吉他手和作詞者，也參與多部好萊塢大片演出，在電影《全面啟動》、《蝙蝠俠：開戰時刻》騎士》和《黑暗騎士：黎明昇起》等精湛的演出令影迷印象深刻，他無懼做出重大抉擇，只要設定了個人目標，必定堅持到底，他表示： 「我們很容易質疑自己是否選擇了正確的人生方向，並想知道如果選擇了另一條路，結果會是如何。我們的行動方式確實表達了自我，最終我們能夠向心而行，追求真正有意義的事，那麼我們便是朝著正確的方向前進。」

▲▼Montblanc AD 。（圖／公關照）

▲席尼墨菲背著風尚3.0系列新包展現型男魅力。

正面的思考與行動力，讓席尼墨菲成為萬寶龍Mark Maker，在屢獲殊榮的Wieden + Kennedy Amsterdam 廣告代理公司製作、導演 Ian Pons Jewell執導的萬寶龍最新形象影片中，他傳達了品牌對行動生活的新理念，讓看似平凡的旅程展現新的意義，伴他在人生旅程從容優雅前行的正是1858系列GMT腕錶星際行者系列黑色宇宙書寫工具，休閒時光則則有Extreme 3.0 背包相伴，包款上特別鎖扣設計靈感來自攀岳運動，時時刻刻展現型男魅力。

On the Move旅途良伴

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍1858系列GMT日期顯示自動腕錶，119,300元。

萬寶龍1858系列GMT日期顯示自動腕錶

對於經常周遊各國拍戲的席尼墨菲而言，一只能掌握家鄉與當地時間的兩地時間錶最為實用，萬寶龍1858系列GMT日期顯示腕錶完美貼合他的需求，有別於一般GMT腕錶是以額外的指針顯示第二時區，此款萬寶龍腕錶採用直觀且非常易讀的無指針顯示，藉由錶盤外側移動的紅色方塊顯示第二時區，巧妙的是完整的紅色正方形表示小時，較小的紅色長方形則表示半小時，旁襯24小時制的黑色或藍色陽極氧化鋁固定錶圈，一眼就能判別第二時區是日或夜。

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍風尚3.0系列薄公文包（左）36,700元，信封包33,000元。

風尚3.0系列配件

萬寶龍專為為都市探險、商務旅行或享受度假時光設計的Extrem3.0風尚3.0系列配件全面回歸，包面上的幾何裝飾由品牌廣告主管Grete Gross 創作，靈感發想自1920年代，顏色則有經典的黑色與英國綠可供選擇，一系列新作以碳中和鞣革工序處理的皮革，以及由再生纖維製成的襯裡所製成，款式相當豐富，從正式的公文包、休閒的郵差包、日用卡夾到皮帶均備。

▲▼Montblanc 。（圖／公關照）▲▼Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍星際行者系列黑色宇宙珍貴樹脂鋼筆（左）20,600元，星際行者系列黑色宇宙金屬細字筆30,400元。

書寫工具伴隨旅人周遊各地，時髦之選少不了發想自太空探索的星際行者系列黑色宇宙書寫工具，以亮面黑色珍貴樹脂或編織紋裝飾金屬打造筆款，象徵深不可測的太空，萬寶龍六角白星標誌則懸浮於灰色半透明圓頂中，備有鋼筆、細字筆與原子筆可供選擇。

星際行者系列黑色宇宙書寫工具

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍Summit 3系列智能腕錶，43,200元。

Summit 3智能錶

為強化都市生活和頻繁的移動生活，萬寶龍推出Summit第三代智能錶，是為專為奢華商務生活風格人士所設計，以輕量鈦金屬錶殼，搭配可設置的Geosphere、寶曦和1858系列的錶面設計，配上小牛皮和橡膠錶帶，彰顯高級奢華品味；此外，錶款搭載最新版本的Wear OS by GoogleTM和多種應用程式，包括健康應用程式如計步功能、睡眠監測和血氧測量等，而健身應用程式經過改良後，可同步記錄多種不同的運動型態，同時內建的Google Maps程式、Google Pay，讓生活更便利。

關鍵字：

萬寶龍, Montblanc

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克9／5起連兩天「買一送一」　85度Ｃ拿鐵「第二杯25元」

星巴克9／5起連兩天「買一送一」　85度Ｃ拿鐵「第二杯25元」

朴信惠背愛馬仕包逛展覽　腳下「超潮球鞋」暗藏藝術靈魂

朴信惠背愛馬仕包逛展覽　腳下「超潮球鞋」暗藏藝術靈魂

宋智孝最近加大辣！緊身深V背心勾出傲人上圍　網呼：身材太好

宋智孝最近加大辣！緊身深V背心勾出傲人上圍　網呼：身材太好

侯佩岑美貌進化！「公主頭紅唇造型」好驚艷，網讚：根本章子怡 丟掉衣櫃裡5種單品　外在質感馬上升級一倍 「莫名其妙心動」星座Top 3！　第一名不看條件，感覺對了馬上淪陷 老是排便不順？營養師教「順暢6招」防便秘　黑咖啡竟也有用 安海瑟薇「側邊鏤空」洩黃色小可愛　又帥又美對尬另一頭威尼斯紅毯 「說話讓人舒服」是一種魅力　5個小技巧GET大人的說話之道 王心凌風頭險被露小蠻腰阿嬌搶走　套13萬香奈兒衣秀一姐氣勢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面