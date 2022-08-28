最強模二代凱亞葛柏　厭世氣質更勝媽媽辛蒂克勞馥

實習記者蔡孟廷／綜合報導

在近年的Celine廣告中，都能夠看到凱亞葛柏（Kaia Gerber）的身影，而說到她你會想到什麼呢？美國恐怖故事裡的演員？Celine廣告中不可或缺的存在？又或者是與90年代超模媽媽辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）長相、氣質如出一轍的女兒？這些標籤在其他人身上或許會太沉重，但對她而言只不過是身上的一部分，沒有辦法阻止她發光發熱。

▲凱亞葛柏獨特的厭世氣質讓她成為時尚圈炙手可熱的超級新星，年僅22歲卻早已是各大秀場的熟面孔。（圖／翻攝自IG@Kaia Gerber）

身為新生代的頂尖超模之一，凱亞無論在走秀或拍照表現都是可圈可點，更不用提她源自於媽媽的好品味，即使是街邊的抓拍都像是走秀一樣。高挑的身材配上嚴格的飲食控管，纖細而不嬌小的骨架讓她成為各大品牌炙手可熱的模特兒，Celine更是請她來當代言人，今天就跟《ET Fashion》一起來認識凱亞葛柏吧。

凱亞除了是模特兒之外，也有在影視方面進行突破，2021年《美國恐怖故事》（American Horror Story）推出的衍生劇《美國恐怖故事集》（American Horror Stories），她也有在其中與諸多大咖一同軋戲。而且第一集就請她為這部戲拉開序幕，劇中她與西耶拉麥考米克（Sierra McCormick）飾演一對女同志鬼情侶，如果好奇她除了在伸展台以外發光發熱的模樣，千萬不能錯過這部影集。

Celine除了BlackPink的Lisa以外最常看到的身影，肯定是非凱亞莫屬了，天生的厭世臉，優雅輕盈的姿態，身為Z世代自帶的自信，都讓Celine對她愛不釋手。Hedi Slimane筆下的Celine年輕而叛逆，與凱亞本人的形象不謀而合。

除Celine之外，Saint Laurent還在2020年秋冬大秀上推出一款以她為名的Kaia包，而在2022年的Met Gala上，她穿著Alexander McQueen為她訂製的亮片刺繡蕾絲魚尾洋裝，配上一頭髮量驚人的人魚捲髮，不禁讓人想起她的媽媽辛蒂克勞馥，也讚嘆於基因帶給她的絕世美顏。

▲凱亞在Saint Laurent2020春夏秀場率先背上以她為名的Kaia Bag。（圖／翻攝自Saint Laurent官網）

身為90年代五大超模（Big Five）之一辛蒂克勞馥的女兒，凱亞完美繼承媽媽的美貌，這對模特兒母女檔不僅出席各大活動，今年更是一同出現在Off-White 2022秋冬秀場上，讓人佩服辛蒂克勞馥駐顏有術的同時，也感嘆這對母女為時尚圈帶來的時代傳承。

▲凱亞葛柏與媽媽辛蒂克勞馥一同為了Off-White 2022秋冬秀場準備，平時的穿搭也能看出母女倆的好品味與好感情。（圖／翻攝自IG@Cindy Crawford）

在採訪中她也提到媽媽是她的時尚偶像，時尚美感也是由媽媽幫她訓練出來的，所以有時候會穿上很像媽媽年輕時穿過的衣服。而她也有補充，她並沒有刻意模仿媽媽，是從小的環境讓她自然而然變成這個樣子，凱亞也感謝她的媽媽幫她陪養出如此優秀的品味。

凱亞讓眾人看到她除了繼承媽媽的美貌之外，這顆閃亮的新星更是開創了下一個超模時代，她用天生才華與不懈努力向世人證明，即使她的起點比別人高，但她依舊是靠著自己才爬到如今的地位，期待看到她未來持續閃耀，靠自身的魅力征服世界。

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