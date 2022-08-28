Z世代最愛Youtuber穿「Valentino粉」登封　雙手插口袋依舊大氣優雅

▲美國爆紅的Youtuber艾瑪張伯倫幽默可愛的個性不僅讓時尚圈愛她，她在IG上更有將近1600萬粉絲。（圖／翻攝自IG@Emma Chamberlain）

實習記者蔡孟廷／綜合報導

Z世代網路新星艾瑪張伯倫（Emma Chamberlain）前陣子才受邀參加LV 200週年紀念展，現在又登上《VOGUE》澳洲版封面，穿上Valentino 2022秋冬「Pink PP」系列的粉紅洋裝，朦朧的眼神配上慵懶的馬尾，讓人目不轉睛。

艾瑪穿著亮粉色的Valentino內衣式上衣，胸口淘氣的大蝴蝶結搭配同色的長裙與手套，露出纖腰，姣好的身材一覽無遺。雙手率性的插在口袋中，在照片中能看見Valentino的大氣優雅與Z世代的輕鬆閒適同時出現在艾瑪身上，卻不讓人覺得奇怪，反而是驚嘆於她能將兩種截然不同的氣質駕馭的如此自在。

▲薩維蒂（Saweetie）在葛萊美獎的紅毯，還是杜娃黎波（Dua Lipa）在倫敦的街拍照，都搶先艾瑪穿上這件螢光粉上衣，可見PP粉的魅力不俗。（圖／翻攝自IG@Valentino）

本次大片中，除了封面相對完美的狀態之外，其他的照片就和艾瑪張伯倫給人的感覺一樣，率性而自然，她抱著一隻英國短毛貓，照片有些失焦，誇張的Albertus Swanepoel假皮草帽與Max Mara無袖背心形成的巨大反差，都能感受到她是個不守陳規的人，特別是眼神中那份古靈精怪的靈性。

場景拉到公園的一角，她穿著Alexander McQueen，腳上踩著Dr. Martin，與世隔絕般的看向鏡頭，旁邊的朋友們有說有笑，而她戴著Gentle Monster墨鏡的眼神卻彷彿穿透螢幕，告訴世人這些非刻意的瞬間才是人生的大部分，而不是那些精心設計的精選片段。

另一張艾瑪坐在公園長椅上，一襲飄逸清爽的Fendi雪紡洋裝，配上Y/Project的紅色高跟鞋，顏色的衝突讓人印象深刻，桌上的卡帶隨身聽則讓人一秒回到90年代，桃紅色指甲也能感受到她對Y2K文化的喜愛，迷離的眼神則令人想更加了解她，解讀她眼神中的故事。

除了招牌的金髮之外，她這次更挑戰鮮豔的粉髮造型，來自Diesel的珊瑚色緊身洋裝，讓她的好身材被勾勒的一覽無遺，而Valentino秋冬秀款上的桃紅色褲襪與高跟鞋顯眼而不刺眼，同時臉上有點過大的墨鏡也讓人感覺她彷彿是從外太空而來的星際少女，悠閒的曬著太陽。

身為Z世代最受追捧的網路紅人，她以不刻意追求完美、平易近人的形象成為年輕人的典範，她也在不停的提醒眾人，不是只有完美才應該紀錄，平淡的日常加了點搞怪也值得被喜歡。

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