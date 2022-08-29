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包．開箱／Polo Ralph Lauren可頌包百變！「1顆2拿法」CP值超高

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▲Polo Ralph Lauren 2022秋季全新可頌包變化過程。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專題報導

優雅的馬術運動是許多時尚品牌的靈感來源，Polo Ralph Lauren 2022秋季帶來全新的「POLO ID系列」包款，致敬馬術工藝，其中一款腋下包可將兩側串起變成輕巧的「可頌」模樣，相當於一次入手2種款式，連韓星Krystal（鄭秀晶）都搶先拎上，《ET FASHION》包開箱立刻為大家仔細介紹！

▲▼POLO 。（圖／品牌提供）

▲▼POLO 。（圖／品牌提供）

▲▼POLO 。（圖／品牌提供）

▲Polo Ralph Lauren可頌包 。（圖／品牌提供）

▲Polo ID 迷你單肩可頌包超百變。（圖／品牌提供）

Polo Ralph Lauren 2022 秋季系列將馬術運動結合貴族學院風格，「Polo ID 系列」成為其中亮點，野馬的野性與工藝特質完美交織，貫徹品牌不變的雋永精神。系列皆以義大利皮革製成，結合裁縫工匠細膩縫製技術，並用馬術縫線細節和鼓起填充肩帶的設計元素，點出馬術原始精神。

Polo ID推出尺寸各異的肩背包、馬鞍包、信封包品項，當中的金屬件成為最為辨識度的細節，靈感取自身份識別手鐲（ID bracelets），運用大家所熟悉的經典 Pony Player 小馬鏤空圖案貫穿整體。

充斥著馬術情懷的迷你單肩包更是掀起討論，雙隔間馬鞍輪廓包身上的扣環可靈活交扣轉變外型，將兩側收緊固定於肩帶位置，則變化出如可頌麵包的造型，因此得名「可頌包」。這款可頌包也順應秋冬時節帶來了酒紅色、駝色系，連Krystal日前飛往英國觀看溫布頓網球（溫網）錦標賽時，在機場就拎上了該款駝色，外觀如同幸運餅乾，模樣可愛時髦。此外，系列中的馬鞍包以及信封包則是針對日常搭配而生，配有可調節肩揹帶與磁性鎖扣，捧在手中優雅不過時。

▲▼POLO 。（圖／品牌提供）

▲系列馬鞍包。（圖／品牌提供）

▲▼POLO 。（圖／品牌提供）

▲造型俐落的信封包。（圖／品牌提供）

此外，Bottega Veneta在2001年推出的 Cabat竹籃包於今年秋冬正式回歸，包款以1960年代法國南部女士風格為靈感，遙想著漫步在沙灘上的女士們，自信且無謂的姿態。而Cabat一詞，更是法語中「竹籃」之意，本季創意總監Matthieu Blazy還為Cabat 推出全新迷你尺寸，附有可拆式的皮革背帶及收納內袋，小巧樣貌更貼近現代生活的時尚態度。除了經典的黑色與標誌的鸚鵡綠外，更有溫潤柔美的薰衣草紫色及清新的開心果綠，為系列增添活潑彩盤。

▲BV 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲BV 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲孫芸芸、蔡詩芸（依序）演繹Cabat迷你尺寸。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

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關鍵字：

包開箱, Polo Ralph Lauren, 2022, 秋季, 肩背包

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