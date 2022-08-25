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孔曉振「披白紗」身旁卻不是準老公　同框申敏兒曬可愛捧臉照

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記者王則絲／台北報導

韓女星孔曉振日前正式透過經紀公司宣布，將在10月份與小10歲歌手男友Kevin Oh（凱文吳）舉行不公開婚禮，近期的她總是洋溢著幸福的氛圍，而近日孔曉振更迫不及待的穿上「白紗」拍攝畫報，但是身旁的不是準老公，而是好友申敏兒，其中兩人互相捧著臉頰的畫面特別可愛。

▲孔曉振。（圖／翻攝自IG）

▲孔曉振與男友Kevin Oh即將在10月份結婚。（圖／翻攝自IG）

孔曉振3月在孫藝真的婚禮上接到捧花後，便傳出了與Kevin Oh交往的消息，近期更宣布將在10月結婚，讓粉絲們都替她感到開心，而有「愛情劇女王」稱號的孔曉振，準備結婚前也沒有閒著，與李敏鎬合作的新劇《問問星星吧》正在拍攝當中，預計明年播出。

近日孔曉振登上韓版《VOGUE》雜誌，攜手申敏兒一起同框拍攝畫報，她們身上皆穿著來自丹麥品牌CECILIE BAHNSEN的洋裝，是許多時尚迷女孩們心中嚮往的婚紗選擇品牌，孔曉振身上的純白澎袖洋裝，可以說正是一款浪漫可愛系的白紗。

不過在孔曉振率先穿上白紗之時，身旁的人不是準老公，而是好友申敏兒，同是模特兒出身的兩人，身形都十分高挑，兩人曾經在2009年時合作電影《我喜歡現在這樣》，而這部電影將在10月重新上映，因此藉由難得的同框來宣傳，在畫報中臉貼臉、捧臉頰，還手拉著手跳舞，畫面相當俏皮可愛，足見她們的好感情溢於言表。

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關鍵字：

孔曉振, 申敏兒

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