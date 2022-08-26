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亮・珠寶／羅馬浴場馬賽克變身性感扇形墜　彩寶版誘Lisa疊戴

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▲▼BVLGARI,Dior 。（圖／公關照）

▲寶格麗代言人、南韓女團BLACKPINK成員Lisa演繹2022 DIVAS' DREAM系列珠寶。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

建築啟發珠寶創作，來自義大利的寶格麗（BVLGARI）即深受永恆之城羅馬啟發，宏偉的建築、古老的地磚、馬賽克圖騰均成為靈感來源，旗下Divas’Dream系列珠寶迷人的扇形設計，正是代表卡拉卡拉浴場扇形馬賽克的性感弧線，近日推出密鑲美鑽、珍珠母貝或孔雀石的新作，吸引品牌代言人、南韓女團BLACKPINK成員Lisa疊戴新項鍊，展現摩登魅力。

▲▼BVLGARI,Dior 。（圖／公關照）

▲寶格麗Divas’Dream系列玫瑰金珍珠母貝鑲鑽項鍊（左）194,400元，玫瑰金孔雀石鑲鑽項鍊209,400元。

▲▼BVLGARI,Dior 。（圖／公關照）

▲寶格麗結合珍珠母貝、鑲嵌美鑽與鏤空線條的Divas’Dream系列項鍊，433,700元。

適合日常搭配的寶格麗Divas’Dream系列新品，款式包括珍珠母貝與孔雀石版本的項鍊、手鍊、耳環與戒指，各自展現優雅與活潑氣息，除了單墜設計，品牌還加入3個扇形墜的層次項鍊，3個墜子各以鏤空、鑲嵌珍珠母貝與密鑲鑽方式呈現。

▲▼BVLGARI,Dior 。（圖／公關照）

▲寶格麗Divas’Dream系列玫瑰金孔雀石鑲鑽戒指（左）110,700元，珍珠母貝戒指104,700元。

▲▼BVLGARI,Dior 。（圖／公關照）

▲安海瑟薇佩戴寶格麗色彩繽紛的Divas’Dream系列頂級彩寶與鑽石項鍊。

更華麗的設計則由代言人安海瑟薇（Anne Hathaway）親自演繹，佩戴鑲嵌 21 顆、總重達17.13克拉的圓形切割尖晶石的Divas’Dream頂級玫瑰金與彩寶項鍊拍攝形象照，焦點落在1顆由鑽石花瓣和彩寶環繞的 11.93 克拉梨形切割尖晶石作；品牌同時推出3款相同概念的項鍊，均以超過20克拉的重量級彩色寶石為主石，項鍊可調整成兩種不同長度佩戴，部分還可轉換成手鍊，多變的穿搭法實用性大增。

▲▼BVLGARI,Dior 。（圖／公關照）

▲寶格麗Divas’Dream系列頂級彩寶與鑽石項鍊主石為21.50克拉橢圓蛋面切割黃水晶，可轉換成手鍊。

Dior結合圓形徽章造型、星芒圖騰的Rose des Vents系列珠寶，靈感同樣源自建築內的馬賽克拼貼圖騰，主視覺來自品牌創辦人迪奧先生童年所居住的別墅Granville，這棟由船主建造、面向大海的別墅花園名為Les Rhumbs，意指羅盤玫瑰上32個方位，別墅內羅盤構圖的馬賽克拼貼呼應此意象。今年新增多款適合日常佩戴的款式，包括鑲嵌粉紅蛋白石的Y型長項鍊、黃K金珍珠母貝光滑面手環、開放式設計鑽戒等，為整體造型增添亮點。

▲▼BVLGARI,Dior 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Dior Rose Celeste 黃K金珍珠母貝縞瑪瑙星月圓章耳環，760,000元。（圖／Dior提供，以下同）

▲▼BVLGARI,Dior 。（圖／公關照）

▲Rose des Vents系列源自迪奧先生童年所居住的別墅，深受別墅內馬賽克圖騰啟發。

▲▼BVLGARI,Dior 。（圖／公關照）

▲Dior Rose des Vents 玫瑰金粉紅蛋白石Y型長項鍊，101,000元。

▲▼BVLGARI,Dior 。（圖／公關照）▲▼BVLGARI,Dior 。（圖／公關照）
▲Dior Rose des Vents黃K金珍珠母貝手環（左）110,000元，白K金鑽石開放式戒指159,000元。

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關鍵字：

亮珠寶, BVLGARI, 寶格麗, Dior

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