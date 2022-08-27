馬卡龍色「泡麵碗」一個不到250元　貼心瀝水孔吃乾麵也方便

文／C編

夜深人靜的晚上，來一碗熱騰騰的泡麵簡直是最大享受，「Her森森」推出「酷奇日式304不銹鋼隔熱防燙附蓋泡麵碗」買一送一，原價1580元、特價499元，相當於一個碗只要250元不到，可愛的外型與甜美如馬卡龍的色調，吃泡麵就是要有這樣的好心情。

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▲QHL酷奇日式304不銹鋼隔熱防燙附蓋泡麵碗，買一送一，原價1580元、特價499元，點我購買。



這款泡麵碗真的是超級好用，採用304食品級不鏽鋼、雙層防燙，既安全又不擔心難拿取，1200ml的大容量，不只是裝麵很夠，拿來裝湯、裝飯都好用，一人一碗剛剛好。

在杯蓋的位置設計了一體式的矽膠圈，雙重密封可以防止外漏，建議在密合的時候可以先打開透氣孔，接著再將蓋子蓋上，以確保碗的密封性是最佳狀態，不造成外漏的困擾，同時還搭載排氣瀝水孔，只要輕輕打開蓋子，就能夠把熱水跟麵體分離，吃乾拌麵也好方便。

泡麵碗還有很多貼心的小地方，比如說把手的厚度相當厚實，拿起來非常順手，同時上面還有孔洞設計，可以將筷子、湯匙收在上面，單手就能拿起碗與餐具，更加方便，搭配透氣閥孔，開蓋前先打開它，就可以排出蒸汽，更好開蓋。

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「Her森森」推出的「酷奇日式304不銹鋼隔熱防燙附蓋泡麵碗」，買一送一，原價1580元、特價499元，有可愛的粉紅色、森林綠、海洋藍可以選，不管是哪一款都很討喜，從早餐到宵夜都用得上。