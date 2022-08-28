3人座「沙發坐墊」下殺799元　透氣涼爽、可水洗超方便

文／C編

家裡的沙發總覺得不夠舒適？或因為是皮革面料，所以坐著覺得悶熱？「Her森森」推出「格藍傢飾AIRFit涼感空氣3人座纖維坐墊」，原價1499元、特價799元，超大的3人坐墊，放在沙發上透氣又涼爽，這下不用換沙發了，只要鋪上坐墊，瞬間變得舒適，簡單又方便，從此更想賴在沙發上。

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▲格藍傢飾AIRFit涼感空氣3人座纖維坐墊，原價1499元、特價799元，點我購買。



格藍傢飾推出的涼感空氣纖維坐墊，適用於3人座沙發，採用日本獨家技術AIRFit涼感支撐透氣座墊設計，是韌性耐用的蜂巢狀結構，表面為涼感布、中間是支撐結構、最底下是網孔布，具備良好的支撐以及透氣性，達到極佳的舒適品質。

採用日本獨家技術，擁有支撐力強、回彈性佳、高耐久性的特質，而且極度透氣，夏天也不會覺得悶熱，可以直接水洗是一大福音，甚至可放進洗衣機清潔，輕鬆保持乾淨舒適，髒污、塵蟎通通不見。

這款坐墊非常適合家裡有小孩或是寵物的家庭，因為可以維持沙發的乾淨整潔，尤其是淺色的沙發最怕髒，有了它，可以讓沙發的壽命延長，看起來依舊漂漂亮亮，萬一不小心食物打翻，也不用擔心滲入沙發內部，直接把墊子拿起來清潔即可，超級方便。

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「Her森森」推出「格藍傢飾AIRFit涼感空氣3人座纖維坐墊」，原價1499元、特價799元，不只是好坐、實用，纖維坐墊還推出可愛又繽紛的動物圖案，不管家裡的沙發什麼顏色，都可以搭配，煥然一新。