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排便超順暢！營養師：超簡單綠拿鐵食譜，「3種食材」就搞定

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▲▼綠拿鐵食譜。（圖／UNSPLASH）

▲早上一杯綠拿鐵，對身體健康好處多。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人注重健康風潮日漸盛行，不少人會購買綠拿鐵幫助攝取均衡營養，同時促進體內代謝，營養師高敏敏分享，只要3種食材再搭配蔬果水果2:1原則，在家輕鬆也能打出全家大小都能喝的綠拿鐵，趕快學起來！

▲▼營養師綠拿鐵食譜。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

她分享3種食材如下：有川燙地瓜葉一碗、蘋果半顆，搭配牛奶，以蔬菜水果2:1原則，輕鬆就能打出美味綠拿鐵。
綠拿鐵食譜如下：

#川燙地瓜葉 一碗

地瓜葉先洗過，連葉帶梗入滾水川燙約50秒撈起，營養師高敏敏建議川燙時間不要太長，保留維生素營養。

#蘋果半顆

蘋果洗淨之後，不需要削皮，直接切塊即可，帶皮蘋果的纖維質會更多。

#牛奶 120ml-240ml

牛奶量可依濃稠度口感調整，高敏敏說明240ml=一份乳製品，建議一天最少攝取1.5份，若不喝牛奶也可改為優酪乳或豆漿。

▲綠拿鐵食譜。（圖／Unsplash）

做法也相當簡單，只需要將這三種材料放進果汁機即可，營養師高敏敏表示，地瓜葉是最平凡但營養價值很高的蔬菜，每100克就有3.3克的膳食纖維，內含豐富的維生素A、C、β-胡蘿蔔素和葉酸，營養價值相當充足，他建議地瓜葉綠拿鐵可以在早上跟早餐一起享用，或是晚餐前也可先喝一杯墊肚子，幫助增加飽足感，同時讓腸道甦醒，讓你每天排便超順暢。

關鍵字：

地瓜葉, 綠拿鐵, 營養, 營養師

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