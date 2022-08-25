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風・Luxury／環保材質造時尚錶　蜜蜂、星星時標一眼認出Gucci

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▲▼ 再生材質錶 。（圖／公關照）

▲Gucci Dive系列新錶以生物基材質與再生鋼打造，單只54,000元。（圖／Gucci提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

精品品牌在不斷推出創新且精緻的新品之際，也不斷思考永續發展、環境保育、人道關懷等議題，Gucci與IWC從自家錶款選材做起，強調運用再生材質打造錶款或錶帶；Oris則與多個環保組織合作投入水源與生態保育，近期更攜手曾兩度獲諾貝爾和平獎提名的美國人道主義航空組織希望之翼合作，創作2款限量錶支持希望之翼於偏遠地區提供醫療支援。

Gucci再生材質時尚錶
新款Gucci Dive系列腕錶，選用含生物基成分的創新類橡膠材質與再生鋼打造，實踐品牌減少環境足跡與對地球帶來正面改變的承諾，共有霧白、碧藍及天然苔綠色3種款式，裝飾Gucci招牌元素如GG Logo、蜜蜂、星星圖案時標，是兼具時尚設計與環保概念的休閒風錶款，防水200米。

▲▼ 再生材質錶 。（圖／公關照）

▲退役的巴西超模姬賽兒邦倩成為IWC全新環境與社區項目大使。（圖／IWC提供，以下同）

IWC請退役超模助陣
曾是全球身價最高、已退役的巴西超模姬賽兒邦倩（Gisele Bundchen），被IWC欽點為全新環境與社區項目大使，希望藉由她在永續發展領域耕耘多年的號召力，帶領更多消費者投入，她於最新形象照所戴的飛行員計時碼錶，搭配品牌與美國材料創新公司Natural Fiber Welding合作的MiraTex錶帶，此特殊錶戴主要成分為天然橡膠、含軟木粉的填料以及礦物色粉，比起皮革錶帶少了鞣製過程中產生的汙染，也有效減少碳足跡。

▲▼ 再生材質錶 。（圖／公關照）

▲姬賽兒邦倩所戴的IWC飛行錶配備植物及礦物成分製成的MiraTex錶帶。

Oris支持慈善組織
Oris今夏與成立60年的美國人道主義航空組織希望之翼攜手，繼續透過航空的力量為弱勢社區提供醫療支援，光是去年已有超過65,000人得到此組織的協助和服務，於是品牌創作限量100只的希望之翼K金錶與限量1000只的不鏽鋼款，皆以Big Crown飛行錶為基礎呼應航空特色，搭配CervoVolante永續鹿皮錶帶，內載5日鍊自製機芯Calibre 401，希望藉由兩只限量錶喚起人們對此慈善組織的支持。

▲▼ 再生材質錶 。（圖／公關照）

▲美國慈善組織希望之翼曾兩度獲得諾貝爾和平獎提名，透過航空力量為50多個國家的偏遠和弱勢社區提供醫療支援。（圖／Oris提供）

▲▼ 再生材質錶 。（圖／公關照）

▲Oris希望之翼限量腕錶K金款（左）460,000元，不鏽鋼款98,000元。

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關鍵字：

風Luxury, Gucci, IWC, Oris

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