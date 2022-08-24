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IWC「貓熊錶盤」藍白配不怕看膩　同心圓紋裝飾小盤彰顯好質感

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▲▼ IWC,Franck Muller 。（圖／公關照）

▲IWC葡萄牙系列計時腕錶，269,000元。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

銀白色面盤配上2個功能小盤的對比設計，經常被錶迷暱稱為「貓熊錶盤」，IWC（萬國錶）經典的葡萄牙系列自動腕錶與計時碼錶也加入行列，只是這回「貓熊錶眼」變成了藍色，配上白色面盤與軌道式刻度圈、藍色阿拉伯數字和藍鋼葉形指針以及藍色錶帶，優雅耐看。

▲▼ IWC,Franck Muller 。（圖／公關照）

▲IWC葡萄牙系列自動腕錶，399,000元。

兩款IWC葡萄牙系列新錶的藍色小盤均飾以「同心圓紋」裝飾展現好質感，當中自動腕錶的小秒針置於9時位置，7日動力儲存顯示則位於3點鐘位置，搭配鱷魚皮錶帶流露斯文風格；葡萄牙計時碼錶的分鐘計時盤設於12時位置，對應的6時方向為小秒盤，配上與小盤相呼應的藍色橡膠錶帶，洋溢休閒氣息。

▲▼ IWC,Franck Muller 。（圖／公關照）▲▼ IWC,Franck Muller 。（圖／公關照）

▲Franck Muller Cintrée Curvex Two-Tone限定版腕錶分別有薄荷綠與粉紅色款式。（圖／Franck Muller提供）

而擅長玩色彩遊戲的Franck Muller，推出Cintrée Curvex Two-Tone限定版腕錶，雖然名為Two-Tone，但細看放射狀刻紋面盤上活潑的阿拉伯數字時標，由3個相近色繞成圈 ，配上鑲滿美鑽的酒桶型錶圈，華麗繽紛，款式包括珊瑚紅、亮橙、亮黃、粉紅、薄荷綠、紫色等，與皮錶帶互相映襯。

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關鍵字：

IWC, Franck Muller

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