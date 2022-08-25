保養專家曝「5大防曬誤區」超多人犯！塗錯白做工還浪費錢

▲正確塗抹防曬才能幫助防護肌膚。（圖／翻攝IG@goodal_official、@ahc.official）

記者張毓容／台北報導

防曬天天塗，但你的防曬真的做對了嗎？防曬不是有塗就有效，錯誤的使用方式、防曬觀念，小心讓你的防曬白做工。小紅書上就有保養專家列出許多人常犯的5大防曬誤區，快來看看你中了幾個？

＃防曬乳需要卸妝才洗得乾淨？

若是特別標注有防水防汗功能、戶外運動專用類型的防曬乳/霜，就需要先用卸妝產品再用潔顏產品，才能清洗乾淨；但如果是日常使用，沒有特別底妝潤色效果和上述防水相關功能，用洗面乳就能清洗乾淨。

＃有塗防曬就不會曬黑？



使用防曬乳能在很大程度上保護肌膚，降低曬傷、曬黑的程度，但若能做好「遮、擋、躲」原則，或搭配陽傘、帽子等物理性防曬，效果會更好。

＃防曬每2小時就要補塗？

若是進行海上或戶外活動，會長時間曝曬在陽光下，建議至少每2小時補塗一次，避免防曬產品因汗水、海水和強烈紫外線失去防護作用。而若只是平時上下班、上下學通勤，只有短時間暴露在陽光下，在沒有大量出汗的情況下，其實不需要補塗。

＃天生白的人不用防曬？



皮膚白的人天生缺少黑色素保護，更容易被曬傷和曬老，同時可能會出現不易消除的斑點。所以，白皮膚的人更需要做好防曬，保護肌膚。

＃塗防曬後要等成膜才能出門？

如果塗了防曬，後續沒有要化妝步驟，塗完就可以出門，因為防曬乳/霜一塗抹到肌膚後，就有防護肌膚的作用了，只要不刻意摩擦就不會脫落。但如果防曬之後要再化妝，建議等待5～20分鐘，等防曬產品成膜後再上底妝，避免防曬因上妝動作被擦除、脫落，破壞防曬效果。

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