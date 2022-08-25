趙露思「2套白紗」辣曬深U好身材藏太久！　吳磊西裝內全空

記者鮑璿安／台北報導

趙露思與吳磊主演《星漢燦爛‧月升滄海》獲得大批粉絲支持，日前兩人同樣受邀出席珠寶活動，雖未同框但也掀起熱議。趙露思以一襲Vivienne Westwood 低胸白色禮服登場，將甜美與性感拿捏得很徹底，罕見放送出豐滿好身材，吳磊則穿著絲絨西裝分開登場，展現男神高顏值。

▲網友P出趙露思、吳磊同框照，實際上兩人分開走紅毯。

趙露思此次以Vivienne Westwood 2022春夏婚紗系列中的純白禮服出席活動，細肩帶伴隨胸前深U營造出柔美曲線，相較於趙露思過往的甜美風格，此次造型突破許多，加上裙間的抓皺細節增添仙氣，一次放送美胸與纖腰。趙露思則巧妙搭配BVLGARI 寶格麗Eden The Garden of Wonders高級珠寶系列於頸間，舉手投足很是優雅。





▲趙露思以Vivienne Westwood 2022春夏婚紗系列中的純白禮服出席活動。（圖／翻攝自微博寶格麗）

▲趙露思還演繹了來自烏克蘭的時尚婚紗品牌Milla Nova。（圖／翻攝自微博趙露思工作室）

當天另一套禮服，趙露思還選擇了來自烏克蘭的時尚婚紗品牌Milla Nova，簡潔線條中注入傘狀寬裙襬營造對比張力，在她優越身材演繹下，消化得相當完美，露出美背線條，兩套白紗都讓粉絲看得過癮。而同劇演員吳磊則換上硬挺黑色絲絨西裝陪襯，索性內在空無一物，用肌膚襯托珠寶。

▲吳磊以絲絨西裝襯托珠寶。（圖／翻攝自微博寶格麗）