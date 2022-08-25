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IKEA鯊鯊包重新回歸「全台吃得到」　紓壓鯊鯊現身只送不賣

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▲IKEA鯊鯊包回歸開賣。（圖／IKEA提供）

▲IKEA鯊鯊包回歸開賣。（圖／IKEA提供）

記者蔡惠如／綜合報導

還記得去年IKEA內湖店開幕時，被民眾徹底吃爆到限購斷貨的鯊鯊包嗎？今（8／25）IKEA對外宣佈鯊鯊包將華麗回歸！而且還換成了新口味，此外去年僅有內湖店獨家開賣，這次鯊鯊包大軍們則是在全台門市同步販售喔！看來IKEA已經準備充足的鯊鯊了，消息一出馬上就有網友表示「我準備要吃爆啦！」此外還有紓壓鯊鯊現身陪你上山下海。

▲IKEA鯊鯊包回歸開賣。（圖／IKEA提供）

IKEA針對平日壓力已經很大的上班族們，以及迎接開學季正要開始打拚的學子們，推出旗下網紅鯊鯊「紓壓計畫」，重新開賣當時內湖店開幕蔚為話題（還有飲食奇觀）的鯊鯊包，且將原有的芝麻內餡換成紅豆口味，且在全台門市一起開賣，不但中南部鄉親也能一嚐鯊鯊滋味，也讓去年狂嗑鯊鯊包的消費者們能嚐鮮，或順便打卡也很可以。

IKEA表示，今年推出的全新紅豆口味「豆鯊包」，不只擁有吸睛外型，其紅豆內餡綿密而飽滿、甜而不膩，加上Q彈外皮，鯊迷及甜食控都能滿足。而鯊鯊大軍們是「期間限定」的口味喔！即起銷售到10月底為止，單個售價35元。

▲IKEA鯊鯊包回歸開賣。（圖／IKEA提供）

此外，IKEA即起至9／11一同推出卡友「紓壓鯊鯊滿額贈」活動，持宜家卡至全台IKEA購買家具或家飾品，單筆消費金額滿888元，就可獲得「鯊鯊紓壓球」，圓滾滾的身材，搭配短小的魚鰭和尾巴，呆萌笑容可愛滿分！觸感軟Q可任意在手中揉捏，看著擠壓變形的逗趣模樣，為你掃除壓力帶來好心情，小巧尺寸帶著上山下海進辦公室搭捷運都ＯＫ。

▲IKEA鯊鯊包回歸開賣。（圖／IKEA提供）

▲IKEA鯊鯊包回歸開賣。（圖／IKEA提供）

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