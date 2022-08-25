台灣首間COS開幕吸鐵粉高溫下排隊！　聚集時髦民眾「預算無上限」

記者王則絲／台北報導

全台首間COS於今（25日）正式於台北101購物中心開幕營運，百貨11點開門前已吸引約莫50人在炎熱高溫的室外排隊，記者現場採訪排隊民眾Nick，正是帶著老婆、家人一起來逛COS，並透露：「沒有設定預算，喜歡就買。」等於是無上限；隊伍中另一時髦男生表示自己是COS「七年鐵粉」，所以搶在開幕這天來朝聖。

▲百貨開門營業前，民眾已聚集在不同入口處。（圖／記者王則絲攝）



COS為瑞典快時尚品牌H&M旗下高端副牌，以往是許多民眾每到國外旅遊必逛的服飾，而現在終於引進台灣，首間店駐點在一級戰區台北101，並搶在周年慶前正式開幕，開幕這天聚集人潮約莫50餘人左右，雖然並沒有誇張的人龍，但是現場民眾幾乎都是原先就曾在國外買過COS的粉絲，或是私下對時尚品牌有特別關注。

▲百貨開門後，民眾移動到店外排隊。（記者王則絲攝）



記者直擊開幕現場，最早的一組客人約早上10點鐘就來排隊，站在高溫炎熱的室外等待百貨開門，其中排隊民眾Nick帶著老婆、家人與小孩一起來逛COS，他透露自己以前住在美國時就很常在網路上訂購COS的服裝，因為家人沒買過所以帶他們來買，「沒有設定預算，喜歡就買。」等於今天是無上限！

另一組時髦客人中，有一位男生表示自己是COS的「七年鐵粉」，「從七年前就開始買，以前每年都會飛去香港買。」現在開來台灣了，當然要搶在開幕這天來朝聖，此外他還分享自己有在關注裝潢設計，今天也對台灣首間COS的店裝特別感興趣，有發現與國外COS的木頭地板裝潢不同。

▲店舖開放入場後，許多民眾第一時間就抓了「Jennie同款雲朵包」。（圖／記者王則絲攝）

雖然與H&M屬同集團，但COS實是立基於英國倫敦的時裝品牌，兩者在定位上也差距甚遠，COS一年僅推出春夏、秋冬兩季新品，以極簡、基本款的設計為主，售價區段則比一般快時尚更高，但卻不像精品遙不可及，高貴不貴與能凸顯品味的特質，是獲得時尚迷們支持的關鍵。

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