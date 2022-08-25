4款「中性調香水」每噴必被問　Jo Malone鼠尾草、愛馬仕好感度第一名

文／美人圈

市售香水種類、品項多到細數不完！但是編使用率最高的還是「中性調」香水，不只香味絕對不會出錯還男生女生都適用～以下編就不藏私的跟大家推薦四款每噴必被問的中性調香水，通通都是編輯私下愛用推薦款！

中性調香水推薦

1：BYREDO 無人之境淡香精

顛覆你對玫瑰香水的想像

BYREDO無人之境這款人氣香水，有別於一般對於玫瑰味甜膩的想像，無人之境的玫瑰香味是乾爽、舒服的～帶有覆盆子的清新香調，後味的草本氣息完美收尾，溫暖中性的玫瑰味，收服了超多男生女生的心啊！

▲BYREDO Rose Of No Man's Land 無人之境淡香精／50ml，NT$4,900。（圖／IG@officialbyredo）

無人之境可說是編的摯愛香水！香味真的非常獨特，雖然單價偏高，但絕對是此生必須擁有的中性調香水！

前調：粉紅胡椒、土耳其玫瑰

中調：覆盆莓花、土耳其玫瑰原精

後調：紙莎草、白琥珀

BYREDO無人之境也出了乳液的品項～讓你整身都充滿玫瑰味道，還可以滋潤肌膚！超幸福～





2：HERMÈS 愛馬仕屋頂花園中性淡香水

噴出門立刻被搭訕，詢問度最高

HERMÈS花園系列中的屋頂花園編每次噴出門一定是詢問度爆表！這款香水味特別之處就在於它特別的青草香氣，就像置身在夏日的屋頂草叢中，有著溫暖的太陽和帶有點淡淡果香味的空氣，是好感度很高的香味。

▲HERMÈS Un Jardin sur le Toit Eau de Toilette 愛馬仕屋頂花園中性淡香水／50ml，NT$2,299。（圖／Sephora）

編特別喜歡在好天氣的早晨噴上屋頂花園，清新溫和的香味帶給人一天滿滿的活力！而且2000元即可入手Hermes的人氣香水～還不快收入必買清單！

前 味： 蘋果、香梨、玫瑰

中 味： 綠草、羅勒 、晨露

後 味： 木蘭

3：Jo Malone 鼠尾草與海鹽香水

男性好感度香味第一名，脫單香無誤

Jo Malone火紅程度編就不用再多敘述了～但是編私心愛的味道不是人氣No.1的英國梨與小蒼蘭，而是鼠尾草與海鹽。





鼠尾草與海鹽是Jo Malone唯一款沒有花香味的古龍水！獨特的海鹽礦物揉合鼠尾草的木質香氣，就像身處蔚藍的海邊一樣。這款味道更是男生購買榜單中前五名呢！送禮自用都適合～

▲Jo Malone 鼠尾草與海鹽香水／30ml，NT$2,100。（圖／IG@Jo Malone London）

前 味：秋葵籽

中 味：海鹽

後 味：鼠尾草

4： Loewe 無性別中性古龍水

包裝控必收！放著就是藝術品

Loewe無性別香水主打情侶之間能夠共用的香味，相比前面介紹的味道，這款香味會比較濃厚，柑橘香氣最後化為舒服的麝香味，非常性感迷人啊！很適合出席重要場合或是晚上Party的必備香氣。





除了香味之外，編特別要介紹一下Loewe的香水包裝！一慣的性冷淡風格、掀蓋式的設計讓人滿心期待的一探內容物，而最大的亮點就是香水本身的木頭蓋子，蓋子上還刻有Loewe的Logo圖案，非常的有質感，包裝控必收啊！

▲Loewe 無性別中性古龍水／50ml ，NT$2,159。（圖／IG@LOEWE Perfumes）

前調：佛手柑、西西裡檸檬、柑橘、姜黃

中調：橙花、鳶尾花

後調：冬加豆、印度檀香木、白色麝香

延伸閱讀

秋冬必收「玫瑰木質調」香水推薦！中性的溫暖玫瑰香人見人愛、是男生也懂的招桃花香氣

6款讓男生難以招架的「麝香香水」推薦！不撞香、溫柔撩人，噴上就讓他忍不住想撲倒妳！

讓男友欲罷不能！5款「初戀香」香水推薦，FURLA小資必備入門香，這款小眾香一噴秒脫單

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載