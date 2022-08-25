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舒淇低胸緊身裙洩紙片纖腰、不科學S曲線　粉絲驚嘆：身材絕了！

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記者王則絲／台北報導

46歲女星舒淇近年來始終維持凍齡姣好的狀態，日前（24日）出席珠寶活動，以一襲黑色低胸緊身裙亮相，極致纖細的紙片腰、S曲線瞬間驚艷全場，不科學體態讓粉絲驚嘆：「身材絕了！」

▲舒淇 。（圖／翻攝自微博）

▲舒淇 。（圖／翻攝自微博）

▲舒淇出席珠寶活動，不科學美貌、體態令人驚艷。（圖／翻攝自微博）

舒淇身為寶格麗（BVLGARI）代言人，日前出席品牌於上海舉辦的活動，穿著ALEX PERRY的方領低胸緊身裙裝出場，布料服貼身形流瀉而下，包裹住纖細如紙片般的纖腰，以及性感的S曲線，乾淨素雅的造型襯托身上寶格麗Eden The Garden of Wonders高級珠寶系列的祖母綠項鍊、耳環、手鐲，美貌與狀態都令粉絲們驚艷：「身材絕了」、「落落大方、美貌絕倫」、「奇怪，舒淇每次穿的看似簡單的禮服，可是效果都超美，艷壓群芳那種。」與一旁的多年好友陳坤同框，更被網友們讚根本是在「拍電影」，「電影感都出來了。」

同場活動出席的名人眾多，還包括了近期以《星漢燦爛・月升滄海》人氣高漲的CP組合趙露思與吳磊，同是代言人的新疆美女佟麗婭則是以黑色斜肩蕾絲禮服華麗現身，佩戴彩寶氣場立刻顯現；章子怡風格就比較不一樣了，她一身宮廷風的花朵刺繡禮服十分貴氣，以明亮的淺色調造型讓她整個人更加光芒奪目。

▲寶格麗上海活動。（圖／翻攝自微博）

▲舒淇 。（圖／翻攝自微博）

▲佟麗婭、章子怡也華麗出席同場活動。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：

舒淇, 寶格麗

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