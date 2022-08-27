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東森xGIAT孅塑褲下殺899元　穿上就有女團纖長腿、吸濕排汗好舒適

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文／C編

近年運動系穿搭受到很多人的喜愛，尤其是長版上衣搭配一條不透膚的內搭褲，看起來顯瘦又休閒，是年輕女孩都很愛的裝扮，「Her森森」推出「東森xGIAT無縫石墨烯超彈力孅塑褲」，適合初秋的4種新色，原價1280元、特價899元，超美的色調絕對要全包才夠。

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▲東森,ETMall,GIAT,Her森森,孅塑褲,內搭褲。（圖／Her森森）

▲東森xGIAT無縫石墨烯超彈力孅塑褲，全新4色，原價1280元、特價899元，點我購買

這款聯名合作的孅塑褲，是採用石墨烯材質製作，石墨烯為碳原子組成的六角形成蜂巢晶格的材料，由原礦石去除其他元素與雜物，磨成粉末再經過特殊技術溶解抽紗，成為特殊的石墨烯聚酯纖維紗線，最後編織成布。

因為特殊的材質，所以孅塑褲具有好的涼適感，無接縫設計搭配高彈力，從22吋到46吋腰圍都可以穿，而且非常吸濕排汗、透氣度超高，不但舒服，更有緊塑、修飾的效果，搭配起來超顯瘦、連腿都有被拉長的感覺，高腰設計讓妳輕輕鬆鬆擁有「女團腿」。

這次孅塑褲推出的新色，包括尊榮灰、皇家藍、曜岩黑、極光紫，每一款顏色都超好搭配，可以簡單穿個長版的T恤或是洋裝，可以輕鬆展現出時髦態度，還可以穿去健身運動，同樣好活動又美型。

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▲東森,ETMall,GIAT,Her森森,孅塑褲,內搭褲。（圖／Her森森）

▲東森xGIAT無縫石墨烯超彈力孅塑褲，全新4色，原價1280元、特價899元，點我購買

「Her森森」推出「東森xGIAT無縫石墨烯超彈力孅塑褲」，原價1280元、特價899元，一條可休閒、可時髦的穿搭單品，一次可以解決約會、運動、閨蜜下午茶，輕輕鬆鬆展現出苗條曲線，當然必收不可。

關鍵字：

東森, ETMall, GIAT, Her森森, 孅塑褲, 內搭褲

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