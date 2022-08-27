10間「高質感網拍」超好買！韓系小姊姊、酷帥女孩都能找到百搭款

文／美人圈

各位女孩～是不是想在網路上購物卻又怕踩雷，到貨後卻發現跟你想像的不一樣？能在茫茫網拍中找到一家屬於自己風格的愛店，真的不是一件容易的事！今天小編不私藏分享10間擁有超高質感的網拍，韓系小姊姊、小資女、酷帥女孩都能好好享用！雖然有些價格可能不是那麼可愛，但一分錢一分貨，一定有一間能夠打動你的心！

質感網拍推薦1：Mercieona

網拍服飾品牌「梅西」風格和其他家相比算是比較簡約～每月上新1-2次，價格偏中高，落在1200-1500元左右，雖然款式類型大多是素素的、非精緻衣服的路線，但就是超好看百搭，而且質感好的沒話說，每次看到照片都被燒到不行！闆娘530也超級口愛的～嚴重懷疑就是她穿起來那麽好看，才讓我們荷包大失血（笑）

▲網拍服飾品牌Mercieona。（圖／Mercieona，下同）

質感網拍推薦2：roomk

說到「roomk」想到的絕對是代表作「小鹿斑比大衣」！雖然價格比較不是那麼可愛，但如果品質好又可以穿很久，絕對是值得買下去！當然他們的老爺褲、西裝褲也是很欠敗的單品，還有很多韓系小姊姊會穿的美衣～價格落在1000元左右，外套就要看類型跟材質，但常常有早鳥優惠價！最貼心的是「roomk」每次連線都會有不同身型的model試穿，從小隻女151到高挑型172都有，還會在限動附上各種搭配範例！

▲roomk品質好又可以穿很久（圖／roomk，下同）

「roomk」家的外套大衣也都相當有質感，秋冬換季時可以開逛啦！

質感網拍推薦3：Cake.ofseoul

「Cake.ofseoul」是小編心中質感很好的店，價格中等，每次拿到商品都超滿意，褲子價格落在1000元左右，質感是連媽媽都稱讚的那種唷！這家是屬於連線開單的網拍，所以有喜歡的東西真的不要猶豫太久，錯過就買不到惹，除了韓系服飾以外，她們家的衣服也都會加入一些法式的元素，上班、約會都相當適合！

▲Cake.ofseoul的風格，上班、約會都相當適合（圖／Cake.ofseoul，下同）

質感網拍推薦4：Perdot

網拍品牌「Perdot」風格多元，不論出遊、日常都適合穿！而且每週都會上新品，價格偏中低，很多西外、洋裝根本500元有找，是小資族的好選擇！而且都已經甜甜價了還常常有優惠，每次不知不覺購物車就很多件（笑），現在剛好是他們季末出清，有現貨又可以打折！趕快手刀下單一波吧～

▲Perdot風格多元，不論出遊、日常都適合穿（圖／Perdot，下同）

質感網拍推薦5：kira.kira＿studio 這家真的小編大愛啊啊啊！！「kira.kira＿studio」除了販售韓國選品，也不定時推出小資女系列，價格比較親民但質感一樣超好！上衣、褲子大多在500-800元，小編超推～它們家的衣服長得很浪漫，是適合亞洲人的法式感，不是過於浮誇華麗的那種！每次拆包裹都很有儀式感，明顯感受闆娘很用心在經營，雖然她美到讓人有距離感，但從直播跟回覆私訊就可以感受她非常溫柔！真的是每月連線都必買！

▲kira.kira＿studio價格比較親民但質感一樣超好（圖／kira.kira＿studio，下同）

質感網拍推薦6：ethereal＿u

衣服不想跟別人撞就買「ethereal＿u」！與隨處可見的韓系服飾不同，ethereal＿u有非常鮮明的個人風格，闆娘的眼光總是不讓人失望～每次選品風格都很明確、獨特，也做出相當高的質感！同樣類型的單品，在闆娘的挑選下就是會有與別人不同的味道！當然一分錢一分貨，價格是偏中高～不過很多百搭單品也都是千元有找唷！

▲衣服不想跟別人撞就買ethereal＿u（圖／ethereal＿u，下同）

質感網拍推薦7：ffever.co

「ffever.co」風格走酷女孩、歐美風，闆娘也是屬於歐美型辣妹～每月上架新品2次，限時收單，價格偏中高，如果是平常喜歡走歐美那種自然又率性風格的穿搭，ffever的服裝一定能滿足你！以黑、白、灰、牛仔等元素，打造出性感與質感兼具的穿搭，走在路上絕對讓你引發超高回頭率呢！

▲ffever.co風格走酷女孩、歐美風（圖／ffever.co，下同）

質感網拍推薦8：24.studio

「24.studio」的風格是簡約乾淨的韓風，簡單的款式卻不無聊，讓人看了就很舒服每一件都想買～偶爾也會有糖果色系的服裝，非常可愛！價格偏中高，上衣大多在1000元左右，褲子則是1500左右，單品都是相當百搭的款式，CP值相當高！

▲24.studio的風格是簡約乾淨的韓風（圖／24.studio＿，下同）

質感網拍推薦9：Ypcc studio

「Yp＿cc 」價格真的在韓拍中算是比較親民的！上衣不會超過1000元，下身也都在1000元上下～外套的話就看材質了！最讓人驚豔的想必是褲子類，質感超級好版型很挺很順也很修身～真的完全0缺點，硬要說的話可能就是要等比較久～但沒事，一件好的褲子就跟真愛一樣，值得等待！！！

▲Yp＿cc 褲子單品質感超級好，版型很挺很順也很修身（圖／Ypcc studio，下同）

質感網拍推薦10：wuzo_official

「wuzo」的風格走韓系簡約路線，色系多為低飽和而容易給人知性又成熟的印象！像是獨立、自強的女人身上總會出現的那種衣服，看似輕鬆率性，其實更散發出那種很內斂的魅力～他們還有各式襯衫、西裝外套，絕對能滿足你們的購物車！上衣價格落在1000元左右，褲子的話會稍微較高！不過質感是非常好的！

▲wuzo的風格走韓系簡約路線（圖／wuzo_official，下同）