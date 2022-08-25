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吳姍儒考慮生孩子因怕「隔代遺傳」　南部狂吃5天有話跟必比登說

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記者王則絲／台北報導

吳姍儒（Sandy）出席德國精品AIGNER於台北SOGO復興館新門市的開幕活動，以白襯衫的微辣上班族造型現身會場。自從結婚後，吳姍儒是否有生子計畫一直是外界好奇的，她坦言還在考慮，開玩笑道，怕「隔代遺傳」像到吳宗憲的話會想哭；剛從南部美食之旅回台北工作的吳姍儒，還氣憤抱怨米其林太晚公布必比登推介名單，害她一家也沒吃到，十分扼腕。

▲Sandy。（圖／品牌提供）

▲吳姍儒以帥氣亮眼的褲裝造型出席AIGNER於台北SOGO復興館開幕活動。（圖／品牌提供）

吳姍儒以短版白襯衫的褲裝造型出席AIGNER開幕活動，手上拎著AIGNER秋冬新推出的ALONA手袋，並特別選擇很跳的桃紅色來中和俐落帥氣。

由於日前吳姍儒才剛迎來32歲生日，老公替她安排了一趟台南到墾丁的5天旅程，作為生日禮物，讓她非常開心地說出來炫耀，不過美中不足的是，在她回到台北開始上工過了2天，米其林便公佈了2022年必比登推介名單，結果這次難得的美食之旅卻一家入榜店家都沒吃到，讓她很扼腕：「你們為什麼不早點講！」

▲Sandy。（圖／品牌提供）

▲吳姍儒訪問中透露考慮生孩子的原因。（圖／品牌提供）

活動前一晚，吳姍儒在IG上Po出自己的卸妝影片，素顏的模樣被許多網友說很像爸爸吳宗憲、甚至有人說像陳漢典，對此她幽默回應：「還有人說我像Lulu，所以我一個人就可以主持《綜藝大熱門》？往好處想他們都是明星耶，不管怎樣至少卸妝還有明星臉！」

問及未來是否有生子規劃，吳姍儒坦言還在考慮：「不要隔代遺傳，我會很想哭。」開玩笑暗示如果連孩子都像爸爸吳宗憲的話，會覺得怎麼永遠擺脫不掉這基因，但事實上吳姍儒考慮的點是，「我要先看我妹的狀況，先觀察一下、再確定我要不要（生孩子），因為我覺得那種關注度真的太高了，壓力超級大，我覺得這樣小朋友好辛苦喔。」透露身為公眾人物辛苦的一面。

▲Sandy。（圖／品牌提供）

▲AIGNER。（圖／記者王則絲攝）

▲AIGNER。（圖／記者王則絲攝）

▲德國精品AIGNER台北首家專門店於SOGO復興館開幕，吳姍儒特別推薦俐落外型的ANOLA以及ARIANA系列的水桶包。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

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關鍵字：

吳姍儒, Sandy, 吳宗憲, AIGNER

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