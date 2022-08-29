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泰山氣泡水48瓶才588元！香檳般綿密口感、加檸檬抗老又美白

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文／C編

夏天適時的補充水分非常重要，但很多人不愛喝水，則可以選擇用氣泡水代替，尤其是沒有糖分的產品，更可以達到健康解渴，「Her森森」推出「泰山Cheers mini氣泡水」 300ml，兩箱共48瓶，原價960元、特價588元，綿密氣泡口感喝起來更清爽。

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▲泰山,氣泡水,氣泡,水,Her森森,。（圖／Her森森）

▲泰山 Cheers mini氣泡水 300ml（48入／2箱），原價960元、特價588元，點我購買

泰山Cheers mini氣泡水，採用的是中央山脈礦物水源，不僅含有豐富的礦物質，可以補充身體所需，香檳般綿密的氣泡感，喝起來不會太刺激、卻又有氣泡的口感，暢快解渴，輕鬆無負擔，每天喝都行。

氣泡水打進了二氧化碳，喝起來會有飽足感，甚至可以幫助消化、緩解便祕的狀況，如果不喜歡喝水，又不想喝太多含糖飲料、想控制熱量，都很適合氣泡水，增加喝水的樂趣。

氣泡水不只可以單喝，加點檸檬、莓果或是蜂蜜，就可以輕鬆成為一杯無負擔的飲料，自己享用、招待客人都很棒，尤其是最近夏季容易曬黑，可以加一點檸檬汁放進氣泡水裡面，還能夠補充維他命C，抵抗肌膚變黑、變老，都是很不錯的選擇，而且跟含糖飲料相比，健康得多。

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▲泰山,氣泡水,氣泡,水,Her森森,。（圖／Her森森）

▲泰山 Cheers mini氣泡水 300ml（48入／2箱），原價960元、特價588元，點我購買

「Her森森」推出「泰山Cheers mini氣泡水 300ml（48入／2箱）」，原價960元、特價588元，平均每瓶不到13元，絕對比起便利商店要便宜，買起來直接冰在家裡冰箱，想喝就喝，真的超級方便又省錢。

關鍵字：

泰山, 氣泡水, 氣泡, , Her森森

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