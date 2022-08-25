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婚後最靠得住的三大星座男　NO.1你絕對意想不到！

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記者李薇／台北報導　圖／unsplash

結婚是一生中最重要的決定之一，要步入婚姻之前，最好先了解對方的個性、家庭背景，有足夠深刻的了解，再邁入婚姻，當然，星座也是一個很好的參考指標，以下盤點婚後最靠得住的三大星座男，NO.1你絕對意想不到。

▲星座,牡羊座,雙子座,摩羯座,占卜,。（圖／unsplash）

NO.3：牡羊座

牡羊座就是一個比較光明磊落的星座，個性也是直來直往，對待感情總是一根筋，很少濫情，他們沒有那些花花腸子，眼裡只有對方一人，外面其他的人事物都跟自己沒關係，同時他們也是很重諾言的人，一但許下了誓言，不會輕易變卦。

▲星座,牡羊座,雙子座,摩羯座,占卜,。（圖／unsplash）

NO.2：雙子座

雙子座看起來就是一花心蘿蔔、招蜂引蝶的人，但這只是大部分人對他認知的一小部分，實際上他們就是嘴上說說，不會發生什麼實質關係，只要家裡有牽掛的人事物，他們一下班就會立刻回家，有時候跟朋友小聚也會提前報備，不會讓另一半擔心。

▲星座,牡羊座,雙子座,摩羯座,占卜,。（圖／unsplash）

NO.1：摩羯座

摩羯座本身就是一個工作狂人，在婚姻之中，他認為生活比起愛情更加重要，為了維持生活的水平，會更加賣力的打拼，這種不浪漫的行為也杜絕了很多桃花的產生，加上他們對家庭的責任感很強，清楚知道家人對自己的重要性，所以很能抵抗住誘惑。

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關鍵字：

星座, 牡羊座, 雙子座, 摩羯座, 占卜

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