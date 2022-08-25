別再逃避了！4種跡象表明「家裡東西太多」該斷捨離了

▲東西太多很多是感受問題，但有幾個跡象可以協助你判斷（圖／pexels、unsplash）



編輯／借借

一年又到了春夏與秋冬交界，在居家上也是要開始慢慢換季、重整心情的時候，家中如果東西太多，除了清掃不易，視覺煩亂也會讓整體氣氛跟心情受到影響，但因為每個人家中空間、收納能力與忍耐程度不同，「東西太多」其實也很看個人，不過若出現下列4個跡象，不要懷疑，家中東西確實是過多，這種混亂也多少會影響到生活，快面對現實好好斷捨離一部分吧。

有東西無邏輯的出現

家中每個空間會有一個使用主題，但若有單品無邏輯的出現在其他房間，像是衣櫃卻放了盤子，衣服堆在餐桌上，這樣的情況下就代表盤子跟衣服可能太多了，它影響了你的生活空間之外，也讓你做出莫名其妙的收納妥協，最好的方式就是減少物品，重新整理。

要搬動小山才能拿到你要的物品

很多人收納就是層層疊疊，如果你知道某個東西在何處，但要把它拿出來需要搬動更多東西，這就是一個很不妙的收納，因為你只是把物品塞進某個儲物空間裡，而很多情況下都是懶得拿出來，導致放在裡面的一堆物品都變成無法使用的垃圾。

你的衣服總是皺成一團

衣服總是皺巴巴的，顯示放置的衣櫃不是太擠，就是雜亂無章，這樣的情況多半都是擁有太多數量才會造成，因為每個人收納的能力不同，有這樣的情況代表，衣物的份量已經超出你能處理的負荷，精簡收藏才能讓整個衣櫃發揮最大效果。

桌面從來沒有清空過

很多人家中的餐桌總是擺放著很多物品，包括書本、小物、帳單、便條紙等種種，如果你總是將這些物品堆在餐桌的一角繼續用餐，甚至換到其他地方用餐，都不是一個好狀況，顯示你對於小物獲雜物的收納沒有完整的規劃，或是你在分類商品或決定丟棄的過程都很吃力，你必須以清空桌面最為一個任務，先丟棄不需要的東西，再將剩下來的物品分類，最重要的是落實不要再把他們放在餐桌上。