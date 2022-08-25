陳柏霖獻「人生第一次」獲謝欣穎認證　搶當資深鞋王NB死忠粉

▲陳柏霖搶逛New Balance全台首家 NB GREY 形象總店，分享選鞋經 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

New Balance全台首家 NB GREY 形象總店正式進駐台北101，於今（25日）請到藝人陳柏霖、謝欣穎、李沐、林辰唏擔任逛店嘉賓，陳柏霖穿著990v5美製鞋款，談及自己的選鞋重點，他說舒適合腳很重要，當然也要好看，「其實我標準蠻多的！」

▲陳柏霖此次以原色丹寧套裝搭配990v5美製鞋款 。（圖／品牌提供）

陳柏霖此次以原色丹寧套裝搭配990v5美製鞋款，造型舒服自在，被問到人生第一雙NB是何時購入？陳柏霖笑說久到已經忘記時間了，至少是10幾年前，首雙購入了2002，無疑是資深鞋迷，他將穿著舒適度放在第一位，當然鞋款外觀好看也很重要。此次陳柏霖不光是新店開幕嘉賓，他還獻出自己的首次裝置藝術創作體驗，在店內打造灰色階梯設計《Existentialism From Nowhere》，談及創作靈感，陳柏霖表示：「代表人生的每個階段，每一步遇到的感觸與困難，最後達到了平衡balance。」

▲（左起）謝欣穎、陳柏霖、林辰唏、李沐分享初次接觸NB的過程 。（圖／品牌提供）

謝欣穎今天則換上了少有的工裝風抽繩外套搭配「公主切」新髮型，腳踩Teddy Santis MADE 990V3，李沐、林辰唏分別演繹了1500英製鞋款與670英製鞋款，嘗試較為中性的打扮，而三人的首雙NB是在什麼契機下購入？林辰唏是在國中就入手，謝欣穎則是朋友合資下送她的禮物，李沐透露自己第一次接觸品牌其實是偷穿妹妹的新鞋子，最後當然是被識破發現。而謝欣穎更是一進店就注意到這獨特的裝置藝術，大讚非常有感覺，甚至起初不知道是陳柏霖所設計，看到後很意外。

▲全台首家 NB GREY 形象總店進駐台北101 ，26日M1906RA鞋款限定發售。（圖／品牌提供）

品牌灰色系深入人心，全台首家 NB GREY 形象總店特別加入灰白優雅的店裝設計，還引入日本同步的MET24系列服裝。全新系列1906R鞋款將於26日在形象店限定發售，M1906RA鞋款用以透氣網眼材質打造，M1906RB鞋面用以磨砂革與網眼組合，帶來穩定包覆感與時尚外觀。

【看更多夏季新鞋】

▲JOGGER X81回溯70年代的慢跑風潮。（圖／品牌提供）

ASICS SPORTSTYLE 全新鞋款JOGGER X81回溯70年代的慢跑風潮，還原當時最具話題的中底鏤空緩震科技，並運用異材質與抗撕裂布料打造，鞋側線條感俐落，提供百搭4色，黑白灰色以及焦糖杏色。

▲由蔡依林示範夏季穿搭，此次演繹全新沁涼配色 TRC BLAZE鞋款。（圖／品牌提供）

PUMA TRC Blaze沁涼配色

由蔡依林示範夏季穿搭，此次演繹全新沁涼配色 TRC BLAZE鞋款，色系上包括米色質感麂皮、漾藍高級皮革及水藍 TPU 裁片等海洋色彩異材質拼接鞋面，加上TRINOMIC蜂巢式避震科技，除了符合日常穿搭，耐震性質也是運動首選。

►絕美白粉配色！Fila厚底老爹鞋 現正激殺價$1780