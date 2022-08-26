分手拒當壞人！12星座提分手慣性方式　雙子座選擇當騙子

▲大家都是怎麼提出分手的呢？（圖／123rf）

網搜小組／老嘉郡報導

相愛容易相處難，情侶在一起久了之後，萬一發現雙方並不適合、對方並不是你想繼續走下去的那個人，你會怎麼做呢？有些人會選擇溝通再試一試，但也有些人會選擇忍耐、開始逃避，只因為不想成為這段感情中的壞人。「星座好朋友」便整理了12星座在面對分手時，會採取什麼樣的態度，也許就能察覺到，身旁的他似乎正是想提出分手了。

1.能拖就拖，希望對方主動提分手

代表星座：牡羊座、巨蟹座、天秤座、魔羯座

要是可以當好人、誰會願意當壞人？這4個星座正是屬於「逃避型」的人，一方面他們不夠乾脆、另一方面他們也念舊，但愛面子的他們，也許更大的原因是「不想當壞人」。他會開始耗時間，或是讓自己投入到忙碌的生活中，不提分手但也不經營，讓兩人自然而然的漸漸疏離，直到有天對方受不了提出分手，事情不僅解決，也能讓自己免於輿論的波及。

▲逃避型的人，很多都是因為不想當感情中的壞人。（圖／達志／示意圖）

2.被分手時會無法釋懷，提分手卻絕不留戀

代表星座：金牛座、獅子座、天蠍座、水瓶座

當他們被分手時，內心只會充滿著「為什麼」，覺得是因為自己很糟糕、所以對方才會不愛了，甚至不甘心自己付出一切最後全都幻滅，進而鑽牛角尖的亂想。因此和他們分手時，一定要說清楚分手的原因。

反過來，當他們是提出分手的那方時，有可能是因為變心了，雖然內心會有些罪惡，但他們不會顧及太多、更不會留戀這段感情，轉身就直奔另一個人的懷裡。還有一種可能，就是他們「受夠這段感情了」，因為平常隱忍太多，所以才會用徹底斷絕的方式離開，而且他們想的很透徹、絕不會有挽回的空間。

3.溝通無效只好認命或者說謊成為騙子

代表星座：雙子座、處女座、射手座、雙魚座

和第一個代表星座一樣，這幾個星座也是屬於「逃避型」的人，但卻是因為「不快樂」而逃避，可若是因為自己不快樂就和對方分手，對另一半也很不公平，所以他們就會選擇「冷處理」。其實這些星座的人會讓自己過得不快樂卻又無法逃脫，他們想分手的話，會試著先和對方溝通、做感情死前的最後掙扎，看能不能改變一些事情來轉換自己的心情，或藉著這些變化順勢談分手，甚至有些人會說謊並包裝成「善意的謊言」來提分手。倘若他們發現對方早就變心、或早已無心繼續下去，就會非常果決的放彼此自由。