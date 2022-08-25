「臉部刮痧」風靡亞洲！4個小陷阱別誤觸　無細紋美肌輕鬆擁有

記者李薇／台北報導

日本「「不老仙妻」」水谷雅子維持逆齡的秘訣，就是靠一套「臉部刮痧法」維持肌膚零細紋，這招手法也風靡亞洲，成為很多人睡前必做的美肌儀式，不過小心有4個刮痧陷阱，記得不要踩進去，以免越刮越老。

＃刮痧前的前置作業必做

在刮痧臉部肌膚的時候，建議一定要先做兩個步驟，就是先用毛巾熱敷1分鐘，搭配蒸臉儀也可以，先讓臉部的毛孔打開，並且使用化妝水全臉拍上，先做好基底保養，再上美容油，會促進美容油吸收得更好。

＃不能只抹臉部肌膚

美容油在塗抹的時候，很多人只想到抹臉，但最好連頸部、刮痧板都一起浸潤美容油，因為刮痧的時候會順著脖子引流，帶走不好的老廢物質，刮痧板也塗滿美容油，可以幫助待會按摩的時候，不會因為刮痧板過乾，拉扯到肌膚。

＃省美容油用量太少

美容油的用量一定要足夠，因為刮痧會有一些滑動的手技，要避免扯出細紋，一定要把中間的介質塗抹足夠，不管是美容油、乳霜等等，用量絕對都不能省，寧可多、不要少，以免造成反效果。

＃後續保養要做

很多人刮痧完就覺得做完保養了，但其實這時候是臉部肌膚吸收最好的狀況，建議一定要先用溫水將多餘的美容油洗掉，接著再做日常的護膚步驟，這樣可以讓肌膚吸收到最好的營養，加速美肌的效果。