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10款「精品logo耳環」　香奈兒雙C超經典、DIOR氣質美炸天

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文／美人圈

耳環是穿搭不可或缺的靈魂，有時素雅的裝扮，加上耳環畫龍點睛的那一筆，就能讓整個人更散發高級感。小編今日盤點10款2022「精品耳環」秋冬新款，CHANEL秋冬系列有愛心、蝴蝶結、粉紅水鑽、珍珠等元素，完全少女心爆棚，DIOR經典珍珠元素簡約有質感，更多精品耳環款式讓我們一起看下去吧！

2022新款「精品耳環」推薦

CHANEL耳環

CHANEL這款耳環以珍珠為主角，排列成圓圈造型，中間有著CHANEL的經典小LOGO，上面鑲著小水晶，給人一種高雅貴氣的感覺，保證一戴上就能立刻抓住大家目光！

2022新款「精品耳環」推薦！CHANEL雙C超經典，DIOR溫柔氣質美炸天！

▲CHANEL耳環，NT$ 28,100。（圖／CHANEL，下同）

CHANEL這款耳環仿佛如同迪士尼公主的耳環，夢幻又少女，有著大大的CHANEL經典LOGO，上面鑲嵌著珍珠，下面綴掛一顆愛心水鑽琉璃珠，出席正式場合戴上它，絕對能為裝扮畫龍點睛。

2022新款「精品耳環」推薦！CHANEL雙C超經典，DIOR溫柔氣質美炸天！

▲CHANEL耳環，NT$19,200。（圖／CHANEL）

CHANEL這款耳環是屬於單價比較高的配件，以琉璃珠、珍珠、水鑽、水晶等元素組合而成，有黑、白二色可做選擇，上下兩顆串連的愛心都有CHANEL經典LOGO，細節滿分，高貴典雅中又帶有一點少女的感覺。

2022新款「精品耳環」推薦！CHANEL雙C超經典，DIOR溫柔氣質美炸天！

▲CHANEL耳環，NT$ 44,600。（圖／CHANEL）

DIOR TRIBALES 耳環

DIOR這兩款耳環都超級美！金屬的「CD」標誌配上經典的白色樹脂珍珠，細節處超精緻。左款一邊是「CD」標誌鑲鑽，一邊是星星符號鑲鑽，右款則為簡約經典的「CD」標誌，還有一顆黃寶石色水晶，DIOR家就是簡約大氣又氣質好搭配。

2022新款「精品耳環」推薦！CHANEL雙C超經典，DIOR溫柔氣質美炸天！

▲（左）DIOR TRIBALES耳環，NTNT$18,500、（右）DIOR TRIBALES耳環，NT$20,500。（圖／DIOR，下同）

DIOR這款耳環將重點藏在耳背後！正面看起來只有一顆簡約珍珠，但背後卻是鑲嵌著許多小珍珠的金球，看起來低調又溫柔。

2022新款「精品耳環」推薦！CHANEL雙C超經典，DIOR溫柔氣質美炸天！

▲DIOR TRIBALES耳環，NT$27,00。

DIOR 30 MONTAIGNE 耳環

DIOR復古金LOGO耳環，絕對是不出錯的經典款式！秋冬配上這種顏色再合適不過，耳環中間配上「CD」標誌，上面鑲嵌著銀色水晶，在正式場合佩戴上它，俐落大氣有個性。

2022新款「精品耳環」推薦！CHANEL雙C超經典，DIOR溫柔氣質美炸天！

▲DIOR 30 MONTAIGNE耳環，NT$18,500。

BURBERRY珍珠裝飾鍍金耳環

BURBERRY這款耳環也是細節滿分！有著兩個掛墜吊飾，一個為水滴形帶有光澤的珍珠，另一個為經典的字母LOGO，配戴起來相當有氣質又精緻，適合低調不喜張揚的你。

CHANEL耳環，NT$ 28,100

▲BURBERRY珍珠裝飾鍍金環狀耳環，NT$17,200。（圖／BURBERRY）

Prada Symbole耳環

PRADA總是給人酷酷的感覺，這款耳環是以經典三角LOGO為主角，上面搭上一小顆鑽，勾掛設計相當有型，戴起來像有個性的酷酷女生。

2022新款「精品耳環」推薦！CHANEL雙C超經典，DIOR溫柔氣質美炸天！

▲Prada Symbole耳環，NT$ 26,000。（圖／Prada）

Miu Miu 金屬耳環

Miu Miu這款耳設計浪漫簡約又可愛，簡潔的Miu Miu字樣標誌，戴起來顯眼又不刻意，而且是少數精品在萬元以下可以入手的配飾喔！

2022新款「精品耳環」推薦！CHANEL雙C超經典，DIOR溫柔氣質美炸天！

▲Miu Miu金屬耳環，NT$7,800。（圖／Miu Miu，下同）

Miu Miu 珍珠吊墜耳環

Miu Miu這款耳環兩邊不一樣，一邊點綴耳環的經典Miu Miu字樣標誌相當奪人眼球，搭配上Miu Miu的經典珍珠，浪漫又充滿魅力。

2022新款「精品耳環」推薦！CHANEL雙C超經典，DIOR溫柔氣質美炸天！

▲Miu Miu珍珠吊墜耳環，NT$11,000。

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 精品, logo, 耳環

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