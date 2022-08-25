開學話題小物　台隆「免削鉛筆」賣到缺貨　IKEA文具收納袋好方便

▲開學季即將到來，通路業者也推出學習與收納小物，幫助學子們開啟學習心情。（圖／台隆手創館、IKEA提供）

記者蔡惠如／綜合報導

9月即將來臨，學子們也即將為暑假收尾，正式迎來開學季，生活用品通路包括台隆手創館、IKEA都推出學生好用的上課小物，包括日本賣到缺貨的，以及可以輕鬆收納各類文具的ÖVNING收納袋，方便使用者輕鬆學習，還能輕鬆保持乾淨。

metacil 免削金屬鉛筆，售價440元

號稱可寫長達16公里的SUNSTAR金屬鉛筆，筆芯含有石墨的特殊合金，以透過與紙摩擦的方式，讓產生的石墨與合金附著在紙上，且可用普通橡皮擦擦除痕跡，八角形外型設計精緻優雅，握筆舒適，在日本話題十足，還因預購爆量推遲上市時間。

KOKUYO x SOUSOU系列，售價240元至1,450元

京都品牌的SOUSOU，與日本文具品牌KOKUYO攜手推出一系列文具用品，包含筆袋、viviDRY黑色中性筆、360度26孔活頁夾以及Campus系列筆記本，外觀以SOUSOU知名的十數與日文假名為特色，系列商品也延續品牌實用性，搭配文青風格的外觀，好用又時尚。

ELECOM OT多功能後背包，售價2,490元

表面色彩柔和，搭配乾淨明亮的內裡色調，低調撞色時尚感，主要收納空間附有拉鍊式隔板，可依需求增加縮減收納空間，還有收納盒可收納保護相機，當作相機包使用。側邊採用提把式拉鍊，抓住提把即可快速拉開，方便拿取物品，前方L型拉鍊口袋，大開口讓物品一目了然好拿取，背面還增加行李箱插帶，旅行搭車更方便。

ÖVNING文具收納袋，售價299元

ÖVNING文具收納袋只需一提，就能來去自如，從臥房到客廳，任何桌面就可立即開始學習，省去搬移時漏帶文具的煩惱，不同大小的夾層不只能收納文具，還能放進平板、書本等較大的物品，網型口袋方便清洗，不易累積橡皮擦屑，且一眼就看到收納在內的小文具，方便拿取。

PLUGGLAND附蓋收納桶3件裝，售價149元

PLUGGLAND系列外觀以俏皮的圓點與線條設計，點綴綠色與米色桶蓋，讓學習空間也能充滿趣味。擁有多種尺寸，方便收納大小物品，加上可堆疊的彈性設計，能保持桌面的整齊美觀，讓一切井井有條，為孩子們創造能夠靜下心和集中注意力的空間。

ÖVNING附隔層桌上屏風，售價299元

ÖVNING附隔層桌上屏風能阻絕孩子的分心事物，將任何地方變成高效率的學習小天地，材質以吸音物料製成，能阻隔噪音，不使用時摺疊收起可方便攜帶跟收納，還附有小間隔和彈性綁帶，能整齊收納桌面文具。

TROTTEN留言板，售價999元

留言板可協助列出代辦事項，更有效率地安排讀書計畫，除留言板外另一面為白板，將訊息寫在板上，就能減去使用便條紙的機率，搭配同系列桌櫃使用還可作為屏風使用增加隱私。