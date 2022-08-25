fb ig video ETtoday search mobile

憂鬱症有6大致病因素！營養師：多吃「穩定情緒」4食物助改善

>

▲▼ 營養師曝穩定情緒4食物 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師推薦平時可以多吃4類食物，有助穩定情緒。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

有些人平時看起來總是笑臉迎人、很樂觀開朗，但其實深受憂鬱症所苦，知名營養師高敏敏就提醒，憂鬱症有6大致病因素，自己或週遭親友若有致病點，就要提高警覺，她也建議，平時可多攝取能穩定情緒的4大營養素，幫助改善憂鬱情緒。

▲▼ 營養師曝穩定情緒4食物 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

高敏敏指出，憂鬱症的致病因素有以下6點，如果有這些致病點，就須提高警覺。

1.直系血親曾有憂鬱症

2.經歷生活重大變化
如破產、生活計畫被打亂等。

3.經歷壓力事件/創傷
 如親人去世。

4.服用特定藥物
 應跟專科醫師確認此藥物適不適合憂鬱症食用。

5.罹病
 像是癌症、中鋒、慢性疼痛等，都有可能衍生憂鬱症機率。

6.使用成癮物質或酒精
 像是酒精、香菸等。

▲▼ 營養師曝穩定情緒4食物 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

高敏敏提醒，憂鬱症不僅會影響心情，身體也會受到影響，所以「穩定情緒」是一件很重要的事，而想改善憂鬱，推薦可從飲食下手，多攝取以下4種能幫助穩定情緒的營養素。

＃維生素D
 缺乏維生素D時會焦慮、肌肉無力、骨質疏鬆，建議平時可多補充蕈菇類、雞蛋，也可以多去戶外走走、曬曬太陽，補充維生素D。沒有陽光的日子，就用吃的補充吧！

▲▼ 營養師曝穩定情緒4食物 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃色胺酸
 色胺酸是製造「快樂賀爾蒙」血清素的原料，能幫助改善大腦壓力，像是牛奶、乳酪、香蕉中都含有豐富的色胺酸。

▲▼ 營養師曝穩定情緒4食物 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃維生素B群
 維生素B是維持神經系統運作最重要的維生素，可以透過全穀類、肉類、深色蔬菜來補充，但最簡單的方式就是均衡攝取各種食物的原型。

▲▼ 營養師曝穩定情緒4食物 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃Omega-3脂肪酸
 可幫助減緩憂鬱，延緩腦部退化，像是鯖魚、秋刀魚、鮭魚、沙丁魚等深海魚，或是藻油、亞麻仁油中都含有豐富的Omega-3脂肪酸。

▲▼ 營養師曝穩定情緒4食物 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

除了以上4種「穩定情緒」的營養素，高敏敏也建議有憂鬱症的人，甜點、炸物、加工品要少吃，雖然吃完會覺得很療癒，因為這些食物會刺激腦部多巴胺受體讓你開心，但是長期仰賴這些食物，憂鬱症的機率會繼續增加，再加上咖啡因、糖、加工食品都會讓人越吃越神經質！

西班牙曾經做了一項長達6年的研究，針對快9000人的追蹤調查發現，常吃甜點、炸物速食、披薩的人，得到憂鬱症的比例比一般人高出49%！所以高敏敏提醒，建議平時就可以補充能穩定情緒的營養素清單並適當調節，如果無法改善，也一定要尋求專業的幫助。

►與疫共存必知！營養師教「提升免疫力6招」：少吃甜食很重要

►營養師教6招預防「癌王」大腸癌！　加工肉品、燒烤快避開

►容易焦慮還失眠？營養師曝「缺鎂」6大症狀　快吃補鎂6食物

關鍵字：

憂鬱, 憂鬱症, 致病點, 因素, 焦慮, 緊張, 情緒, 穩定, 舒緩, 食物, 飲食, 營養師, 高敏敏

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克推「迷你小熊包」引瘋搶！　巨可愛「木質小熊」質感爆棚

星巴克推「迷你小熊包」引瘋搶！　巨可愛「木質小熊」質感爆棚

4個壞習慣讓朋友越來越少　不把握關鍵時刻是大忌

4個壞習慣讓朋友越來越少　不把握關鍵時刻是大忌

婚後最靠得住的三大星座男　NO.1你絕對意想不到！

婚後最靠得住的三大星座男　NO.1你絕對意想不到！

維持居家乾淨的6個小習慣　有助於心靈擺脫負能量 老是脹氣好困擾？營養師曝6大原因：鼻塞人常用嘴巴吸呼也中 超可愛「貓咪頭像」 和另一半一起用！捏臉頰、接眼淚根本曬恩愛日常 皮膚出油泛紅又脫屑？皮膚科醫師教「脂溢性皮膚炎」6大保養原則 趙露思「2套白紗」辣曬深U好身材藏太久！　吳磊西裝內全空 專家曝「最佳洗頭時間」，讓頭皮油水平衡、恢復最佳狀態 信義微風之夜5.5億業績「預購就達標」　鐵捲門自動「封櫃」成小插曲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面