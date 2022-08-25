憂鬱症有6大致病因素！營養師：多吃「穩定情緒」4食物助改善

▲營養師推薦平時可以多吃4類食物，有助穩定情緒。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

有些人平時看起來總是笑臉迎人、很樂觀開朗，但其實深受憂鬱症所苦，知名營養師高敏敏就提醒，憂鬱症有6大致病因素，自己或週遭親友若有致病點，就要提高警覺，她也建議，平時可多攝取能穩定情緒的4大營養素，幫助改善憂鬱情緒。

高敏敏指出，憂鬱症的致病因素有以下6點，如果有這些致病點，就須提高警覺。

1.直系血親曾有憂鬱症



2.經歷生活重大變化

如破產、生活計畫被打亂等。

3.經歷壓力事件/創傷

如親人去世。

4.服用特定藥物

應跟專科醫師確認此藥物適不適合憂鬱症食用。

5.罹病

像是癌症、中鋒、慢性疼痛等，都有可能衍生憂鬱症機率。

6.使用成癮物質或酒精

像是酒精、香菸等。

高敏敏提醒，憂鬱症不僅會影響心情，身體也會受到影響，所以「穩定情緒」是一件很重要的事，而想改善憂鬱，推薦可從飲食下手，多攝取以下4種能幫助穩定情緒的營養素。

＃維生素D

缺乏維生素D時會焦慮、肌肉無力、骨質疏鬆，建議平時可多補充蕈菇類、雞蛋，也可以多去戶外走走、曬曬太陽，補充維生素D。沒有陽光的日子，就用吃的補充吧！

＃色胺酸

色胺酸是製造「快樂賀爾蒙」血清素的原料，能幫助改善大腦壓力，像是牛奶、乳酪、香蕉中都含有豐富的色胺酸。

＃維生素B群

維生素B是維持神經系統運作最重要的維生素，可以透過全穀類、肉類、深色蔬菜來補充，但最簡單的方式就是均衡攝取各種食物的原型。

＃Omega-3脂肪酸

可幫助減緩憂鬱，延緩腦部退化，像是鯖魚、秋刀魚、鮭魚、沙丁魚等深海魚，或是藻油、亞麻仁油中都含有豐富的Omega-3脂肪酸。

除了以上4種「穩定情緒」的營養素，高敏敏也建議有憂鬱症的人，甜點、炸物、加工品要少吃，雖然吃完會覺得很療癒，因為這些食物會刺激腦部多巴胺受體讓你開心，但是長期仰賴這些食物，憂鬱症的機率會繼續增加，再加上咖啡因、糖、加工食品都會讓人越吃越神經質！

西班牙曾經做了一項長達6年的研究，針對快9000人的追蹤調查發現，常吃甜點、炸物速食、披薩的人，得到憂鬱症的比例比一般人高出49%！所以高敏敏提醒，建議平時就可以補充能穩定情緒的營養素清單並適當調節，如果無法改善，也一定要尋求專業的幫助。

►與疫共存必知！營養師教「提升免疫力6招」：少吃甜食很重要

►營養師教6招預防「癌王」大腸癌！ 加工肉品、燒烤快避開

►容易焦慮還失眠？營養師曝「缺鎂」6大症狀 快吃補鎂6食物