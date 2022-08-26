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讓大腦更聰明的4種飲食習慣　越吃越靈光

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▲▼晚餐,美食,吃,用餐,食材,沙拉,食物,飲食,餐點。（圖／翻攝自pixabay）

▲建立良好的飲食原則，讓大腦更聰明。（圖／pixabay）

編輯／借借

夏天面對悶熱的高溫，讓腦袋越來越不靈光嗎？大腦佔身體質量僅2%，消耗的熱量卻達基礎代謝率的20%，意思是若身體啥都沒做，光腦子在想事情，一天也會耗去300多大卡的卡路里，所以「供給能量」對大腦事關重要，而獲取能量的方式就在於飲食，專家表示，以下4個觀念，能幫助大腦獲取更多「可用的」能量。

每天喝足夠的水
補充水分的好處，或許不僅止於讓皮膚漂亮而已，整個身體的循環都要靠水份，而大腦的組成將近80%都是水，進行適當且足夠的水合作用，是思考順暢的關鍵之一，若你覺得每天補充1500至2000cc的水太難計算，也能告訴自己一天要喝至少8杯水。

▲▼ 水,喝水（圖／取自免費圖庫StockSnap.io）

▲補充足夠的水，對身體循環都有好處。（圖／pixabay）

高熱量無妨，重要的是來源
熱量是我們賴以為生的關鍵，選擇高熱量的東西並不可怕，怕的是選到過度加工卻缺乏營養的食物，它給了你一大堆熱量，但身體可用的東西卻很少，千層派跟蛋糕熱量輕鬆跳過500卡大關，但多半都是碳水化合物跟糖，有600卡熱量的木盆沙拉，不但能讓身體充飽電，也較不易讓你的身體發胖。

▲▼蛋糕,烘焙,商店,甜點,冰櫃,櫥窗。（圖／翻攝自pixabay）

▲減少攝取加工食品。（圖／pixabay）

少吃油脂傷大腦
很多人都已經明白高油脂會對身體造成危害，但其實攝取過低的油脂也是，大腦的一部分也是油脂形成的，它對於腦部非常重要，除了選擇健康有益的油，包括橄欖油、花生油、葵花油之外，酪梨魚類與堅果都含有有益的油脂，若為了想減肥完全禁油，對腦部跟身體都不好。

▲酪梨沙拉。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲酪梨含有健康有益的油脂。（圖／pixabay）

天然的彩色食物多攝取
天然多色的蔬菜不僅為了擺盤好看，同時也代表他們所含的微量維生素跟營養素，只要不是人工色素加起去的顏色，事實上這些食材會讓身體獲得更均衡的營養，其實很多都是隨處可得的東西，例如南瓜、茄子、香蕉、柳丁、番茄、地瓜、綠色蔬菜等。

▲▼減肥,減重,斷食,餐點,輕食,沙拉。（圖／翻攝自pixabay）

▲多色的繽紛蔬菜補充更多維生素。（圖／pixabay）

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關鍵字：

減肥, 減重, 塑身, 修身, 運動, 抗老, 吃不胖體質, 生活習慣

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