fb ig video ETtoday search mobile

Swatch聯名《七龍珠》7角色神還原　龜仙人到了時間點「會流鼻血」

>

▲Swatch聯名《七龍珠》7款角色神還原 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

瑞士手錶品牌Swatch積極與各界展開聯名，此次與經典漫畫《七龍珠》（DRAGON BALL）帶來最新腕錶設計，以7款招牌角色的標誌性穿著造型、能力特色注入款式中，「悟空」有筋斗雲呈現在錶帶背面，而「龜仙人」則有紅色指針經過角色臉孔，產生流鼻血般的巧合效果。

▲▼Swatch聯名《七龍珠》7款角色神還原 。（圖／品牌提供）

▲SWATCH X DRAGON BALL Z 七龍珠 Z 系列腕錶 。（圖／品牌提供）

▲▼Swatch聯名《七龍珠》7款角色神還原 。（圖／品牌提供）

▲鮮豔的橘色和黑色的 BIG BOLD 腕錶，設計靈感來自悟空的服裝；左為人造人CELL 。（圖／品牌提供）

SWATCH X DRAGON BALL Z 七龍珠 Z 系列腕錶第一波針對7款角色延伸，分別在錶徑34mm Gent、41mm New Gent、47mm BIG BOLD款式上做出變化。系列主軸悟空BIG BOLD 腕錶選用招牌橘色服飾、「悟」字樣呈現，錶帶背面則印有筋斗雲，模樣生動；同為BIG BOLD 款式，CELL (賽魯) 以指針上的粉色圓點呼應角色的眼睛，錶帶背面描繪黑橘色尾巴細節，讓漫畫迷很有共鳴。

▲▼Swatch聯名《七龍珠》7款角色神還原 。（圖／品牌提供）▲▼Swatch聯名《七龍珠》7款角色神還原 。（圖／品牌提供）

▲依序為反派角色FRIEZA 、MAJIN BUU （魔人普烏） 。（圖／品牌提供）

反派角色包括FRIEZA （弗利沙）、MAJIN BUU （魔人普烏），為34mm Gent腕錶，分別使用了白紫配色、黃色錶盤搭配「M」字樣呈現角色故事。若是偏好直接擁有角色臉孔設計，KAMESENNIN (龜仙人)則是在NEW GENT 腕錶錶盤呈現出他戴起墨鏡的可愛畫面，並選擇紅色指針，因此在大約7點25分時，指針會呈現出像是「流鼻血」的視覺效果，成為限定的驚喜。

▲SWATCH X DRAGON BALL Z 七龍珠 Z 系列 。（圖／品牌提供）

▲KAMESENNIN （龜仙人）紅色指針神似流鼻血。（圖／品牌提供）

此次的隱藏款式還包括第八款SHENRON （神龍）與限量套組，將於第二波10月1日發售，該款BIG BOLD 腕錶展現綠色鱗片，錶環上印有「Tell me your wish 告訴我你的願望」，特寫的龍爪佔據錶盤中央，周圍環繞著 7顆龍珠，標誌性設計帶出濃厚的傳奇色彩與無數回憶。

▲DANIEL WELLINGTON。（圖／記者鮑璿安攝）

▲DANIEL WELLINGTON全新「ICONIC PINK MOTION千禧粉膠腕錶」。（圖／品牌提供）

此外，DANIEL WELLINGTON全新「ICONIC PINK MOTION千禧粉膠腕錶」，選用千禧粉作為主色，推出兩種尺寸錶盤，分別為32mm、40mm。於錶帶刻上品牌標誌性LOGO，背面特殊凹陷線設計柔韌舒適、彎曲貼合手腕，有效減少汗液形成，大幅降低配戴時對手腕產生的壓迫感，同樣是輕便時髦的選擇。

關鍵字：

Swatch, 七龍珠, 漫畫, 聯名, 手錶

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克推「迷你小熊包」引瘋搶！　巨可愛「木質小熊」質感爆棚

星巴克推「迷你小熊包」引瘋搶！　巨可愛「木質小熊」質感爆棚

4個壞習慣讓朋友越來越少　不把握關鍵時刻是大忌

4個壞習慣讓朋友越來越少　不把握關鍵時刻是大忌

婚後最靠得住的三大星座男　NO.1你絕對意想不到！

婚後最靠得住的三大星座男　NO.1你絕對意想不到！

維持居家乾淨的6個小習慣　有助於心靈擺脫負能量 老是脹氣好困擾？營養師曝6大原因：鼻塞人常用嘴巴吸呼也中 超可愛「貓咪頭像」 和另一半一起用！捏臉頰、接眼淚根本曬恩愛日常 皮膚出油泛紅又脫屑？皮膚科醫師教「脂溢性皮膚炎」6大保養原則 趙露思「2套白紗」辣曬深U好身材藏太久！　吳磊西裝內全空 專家曝「最佳洗頭時間」，讓頭皮油水平衡、恢復最佳狀態 信義微風之夜5.5億業績「預購就達標」　鐵捲門自動「封櫃」成小插曲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面