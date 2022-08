Swatch聯名《七龍珠》7角色神還原　龜仙人到了時間點「會流鼻血」

▲Swatch聯名《七龍珠》7款角色神還原 。(影/記者鮑璿安攝)

記者鮑璿安 /台北報導

瑞士手錶品牌Swatch積極與各界展開聯名,此次與經典漫畫《七龍珠》(DRAGON BALL)帶來最新腕錶設計,以7款招牌角色的標誌性穿著造型、能力特色注入款式中,「悟空」有筋斗雲呈現在錶帶背面,而「龜仙人」則有紅色指針經過角色臉孔,產生流鼻血般的巧合效果。

▲SWATCH X DRAGON BALL Z 七龍珠 Z 系列腕錶 。(圖/品牌提供)

▲鮮豔的橘色和黑色的 BIG BOLD 腕錶,設計靈感來自悟空的服裝;左為人造人CELL 。(圖/品牌提供)

SWATCH X DRAGON BALL Z 七龍珠 Z 系列腕錶第一波針對7款角色延伸,分別在錶徑34mm Gent、41mm New Gent、47mm BIG BOLD款式上做出變化。系列主軸悟空BIG BOLD 腕錶選用招牌橘色服飾、「悟」字樣呈現,錶帶背面則印有筋斗雲,模樣生動;同為BIG BOLD 款式,CELL (賽魯) 以指針上的粉色圓點呼應角色的眼睛,錶帶背面描繪黑橘色尾巴細節,讓漫畫迷很有共鳴。

▲依序為反派角色FRIEZA 、MAJIN BUU (魔人普烏) 。(圖/品牌提供)

反派角色包括FRIEZA (弗利沙)、MAJIN BUU (魔人普烏),為34mm Gent腕錶,分別使用了白紫配色、黃色錶盤搭配「M」字樣呈現角色故事。若是偏好直接擁有角色臉孔設計,KAMESENNIN (龜仙人)則是在NEW GENT 腕錶錶盤呈現出他戴起墨鏡的可愛畫面,並選擇紅色指針,因此在大約7點25分時,指針會呈現出像是「流鼻血」的視覺效果,成為限定的驚喜。

▲KAMESENNIN (龜仙人)紅色指針神似流鼻血。(圖/品牌提供)

此次的隱藏款式還包括第八款SHENRON (神龍)與限量套組,將於第二波10月1日發售,該款BIG BOLD 腕錶展現綠色鱗片,錶環上印有「Tell me your wish 告訴我你的願望」,特寫的龍爪佔據錶盤中央,周圍環繞著 7顆龍珠,標誌性設計帶出濃厚的傳奇色彩與無數回憶。

▲DANIEL WELLINGTON全新「ICONIC PINK MOTION千禧粉膠腕錶」。(圖/品牌提供)

此外,DANIEL WELLINGTON全新「ICONIC PINK MOTION千禧粉膠腕錶」,選用千禧粉作為主色,推出兩種尺寸錶盤,分別為32mm、40mm。於錶帶刻上品牌標誌性LOGO,背面特殊凹陷線設計柔韌舒適、彎曲貼合手腕,有效減少汗液形成,大幅降低配戴時對手腕產生的壓迫感,同樣是輕便時髦的選擇。