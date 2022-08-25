夏轉秋「面膜挑選Tips」！深清+保濕分區進行，肌膚沒煩惱

▲換季時的肌膚養護有技巧。（品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

季節轉換之際，天氣經常白天炙熱、早晚乾涼。臉部在季節交替時期，更需要悉心呵護。夏秋換季時的肌膚保養關鍵，就在於深層清潔與保濕舒緩。

肌膚長時間曝曬在陽光下，造成自由基增加，容易對於細胞功能、肌膚屏障造成破壞，使肌膚變得敏感脆弱。遇上換季時的乾燥環境，更容易引發泛紅、搔癢等不適狀況。

10/10 HOPE產品教育訓練講師Rosey表示，「這個時期的肌膚皮脂分泌量還是較多，做好深層清潔是提升後續保養效率的重要基礎。除此之外，針對缺水或是需要舒緩的肌膚，建議加強使用保濕型面膜，為肌膚補足水分，提升屏障功能、減少外來侵害，同時藉由純淨植萃成分安撫肌膚、協助改善泛紅造成的不適感受。」

#夏秋換季，面膜使用Tips

1. 深層清潔→每周使用一次深層清潔面膜，滌淨殘留於毛孔的髒污，提升保養效率。



2. 深度補水→每周使用一至二次保濕舒緩面膜，為肌膚大量補水，維持健康肌底。



3. 分區呵護→針對出油旺盛或是特別乾燥的肌膚部位，同時分區使用清潔與保濕面膜。

▲absolution 極致淨化亮采面膜，50ml ，1,200元。

蘊含螺旋藻、樺樹、甘草、桃金孃等植萃成分，幫助淨化、緊緻毛孔，提亮膚色並減少粉刺，使皮膚光滑無瑕。

▲elemental herbology 亞馬遜泥淨化面膜，100ml ，1,600元。

源自亞馬遜河流域的白泥，含含豐富礦物質以及雨林植物的營養，幫助淨化肌膚並溫和去角質、平衡肌膚的油脂分泌、減少黑頭粉刺。

▲REN 水嫩舒緩急救面膜 50ml，1,500元。

以獨特的白蘑菇萃取、β-葡聚醣、山金車萃取物，打造舒緩肌膚的黃金三角，可厚敷於需要緊急救援的皮膚上，或薄塗作為晚安修護面膜使用。

▲L:A BRUKET 179墨角藻保濕面膜，50ml，1,900元。

以珍貴的墨角藻精華萃取、西洋接骨木花萃取作為關鍵成分，給予乾燥缺水的肌膚、熬夜暗沉肌、痘痘缺水肌，良好的保濕以及舒緩感受。

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