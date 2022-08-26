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夏秋換季必備5款「保濕舒緩」面膜！　快速補水更安撫肌膚

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▲▼ 5款保濕舒緩面膜盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲換季時肌膚容易不穩定，正需要保濕舒緩面膜。（圖／翻攝IG@ahc.official）

記者張毓容／綜合報導　

雖然現在天氣依舊炎熱，但時節已開始邁入夏秋轉換之際，經常白天炙熱、早晚乾涼，溫差逐漸變大、空氣也變得越來越乾燥，這時候的肌膚容易不穩定，保養上除了要注意清潔髒污，更不能忽略保濕舒緩。像是以下5款有舒緩作用的保濕面膜就很適合換季時使用，為肌膚補足水分的同時，舒緩肌膚不適並提升肌膚防禦力。

▲▼ 5款保濕舒緩面膜盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲REN 水嫩舒緩急救面膜，50ml，NT$1,500。

利用獨特的白蘑菇萃取、β-葡聚醣、山金車萃取物，打造舒緩肌膚的黃金三角，。可厚敷於需要緊急救援的皮膚上，或薄塗作為晚安修護面膜使用，是能即時舒緩敏弱肌膚的救星。

▲▼ 5款保濕舒緩面膜盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲L:A BRUKET 205 海藻精萃保濕澎彈面膜，單片，NT$750；4片盒裝，NT$2,500。

一片蘊含24ml滿滿純淨高效精華，其中富含礦物質墨角藻精華萃取，能保濕淨化肌膚，結合玻尿酸、多元木糖醇配方，為肌膚維持全天候長效水潤。面膜布採用植物生物纖維製作，使用後可放置於盆栽或是堆肥中，100%可生物降解、不造成環境負擔。

▲▼ 5款保濕舒緩面膜盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲東森自然美 BIO UP日本黃金麴酒粕微脂面膜，25ml x 5片/盒，NT$1,680。

以清酒粕美肌成分結合專利成分HS2超進化激彈因子，並搭配親膚的海藻纖維面膜布，讓每一滴精華能緊密貼合肌膚，「微脂囊凝縮精華」濃縮各種活性精華成分，能為肌膚補水保濕、澎彈緊緻、勻亮嫩白，一片三效更縮時保養。

▲▼ 5款保濕舒緩面膜盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲Grown Alchemist 歲月修護凍膜，75ml，NT$2,000。

結合石榴萃取、複合胺基酸及蛋白質、玻尿酸，調和為吸收度極高的凍膜，使肌膚彈力水潤，有效對抗肌膚老化問題，並為肌膚注入充足水分，幫助皮膚恢復緊緻彈性，擁有清涼鎮靜地使用感受，亦可使用於眼周肌膚。

▲▼ 5款保濕舒緩面膜盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲absolution 晶透水潤保濕面膜，50ml，NT$1,300。

其獨特湛藍色澤質地，源自成分中的青金石，蘊含獨特礦物成分與微量元素，結合採擷自法國布列塔尼純淨海域的松藻萃取作為關鍵成分，能幫助水分加速滲透入肌膚角質層，深度補水並長效鎖水，讓肌膚水嫩潤透。

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關鍵字：

保養, 護膚, 換季, 敏感, 面膜, 保濕, 舒緩

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