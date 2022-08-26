時髦版《鬼店》重新上映？　GUCCI「致敬名導」趕在鬼門關前嚇人

記者王則絲／台北報導

《鬼店》（The Shining）是烙下許多觀眾內心陰影的經典恐怖電影之一，其中幾幕場景像是237號房、雙胞胎女孩⋯⋯讓人想到就不寒而慄，GUCCI近日釋出最新EXQUISITE系列形象大片，正是以《鬼店》導演史丹利庫柏力克（Stanley Kubrick）的數部經典作品作為靈感來源，將時裝巧妙注入神還原的電影畫面，趕在26日鬼門關前嚇嚇大家。

在電影迷們心中，老電影雖然沒有現在如此發達的特效，但是在視覺細緻的表現上反而更有探討價值，經典故事更會不斷傳唱。GUCCI創意總監Alessandro Michele為已故電影大師史丹利庫柏力克的Big fan，他透露最新的GUCCI EXQUISITE時裝秀，正是對這位大導演的致敬之作，汲取他源源不絕的獵奇魔力，「出於我的熱愛，我決定重拾Stanley Kubrick的電影，透過拆解、混合、移植、重組，將電影誇張重現並以服飾來填補。」

前兩天GUCCI官方便已貼出了以紅色字跡倒寫GUCCI的字樣、以及不斷書寫同一段話的打字機來預告，讓粉絲一秒了解箇中含意，而現在EXQUISITE系列形象大片與影片正式釋出，蘊藏了更多令人驚喜的彩蛋，除了《鬼店》中的小男孩丹尼旁邊出現穿著adidas X GUCCI針織套裝的模特兒，她們也站在237號房綠色浴室、驚悚雙胞胎場景裡，組成了全新的時髦版《鬼店》。

▲Alessandro Michele以時髦版本重現《鬼店》嚇人場景。（圖／品牌提供）



除此之外，史丹利庫柏力克的其他經典作品包括《發條橘子》、《2001太空漫遊》、《亂世兒女》⋯⋯也都成為形象大片的元素，Alessandro Michele特別尋來長相類似，並讓模特演員們穿上EXQUISITE系列服裝，來重新詮釋這些膾炙人口的經典畫面，雖然乍看之下像P圖亂入一樣違和，但是像這樣有點「精神錯亂」的氛圍，卻莫名的讓兩者契合，並成功勾起不少人的共鳴。

▲《2001太空漫遊》、《亂世兒女》等經典電影也被重新詮釋，乘載全球影迷們共通的回憶。（圖／品牌提供）



史丹利庫柏力克被譽為最具影響力的導演之一，他的作品不算多，但幾乎每一部都有其改變電影市場的價值，其中《發條橘子》、《金甲部隊》、《大開眼戒》與《2001太空漫遊》4部經典，於近日陸續在台重新上映。

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