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痘痘肌快吃！皮膚科醫師曝5種「抗痘食物」　吃對水果減少發炎

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▲▼皮膚科醫師教長痘期多吃5種食物。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲皮膚科醫師分享，吃對食物有助於改善痘痘肌問題。

記者張毓容／綜合報導　 圖／翻攝unsplash、pexels、IG@abib.official

受到氣候影響，痘痘粉刺可說是台灣女生最困擾的肌膚問題，就算做好清潔保養，還是時不時會冒幾顆痘痘。知名皮膚科醫師廖苑利就提醒，想改善痘痘，飲食也很重要！她就建議平時可以多吃5種「抗痘食物」，能幫助控制皮膚油脂分泌，防止、減少痘痘生成，痘痘肌人快記好。

▲▼皮膚科醫師教長痘期多吃5種食物。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃以優格替代牛奶

牛奶含有酪蛋白，會刺激皮膚分泌油脂，所以容易長痘的人，建議日常可以用自製優格或優酪乳、豆漿替換牛奶來喝，補充日常蛋白質。

▲▼皮膚科醫師教長痘期多吃5種食物。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃多吃含鋅食物

多吃動物內臟、瘦肉、堅果、蛋類和牡蠣等海鮮類等含鋅食物，能幫助抑制還原酶，控制皮膚油脂分泌，減輕皮膚角化。

▲▼皮膚科醫師教長痘期多吃5種食物。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃低GI粗糧

可多吃燕麥、蕎麥、糙米、藜麥或大豆、紅豆、蕃薯等粗纖維食物，可以促進腸胃蠕動、加快代謝，減少油脂分泌，幫助減少痘痘粉刺生成。

▲▼皮膚科醫師教長痘期多吃5種食物。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃多吃含有維生素A的食物

像是金針菇、韭菜、紅蘿蔔、菠菜、魚肝油等都是富含維生素A的食物，維生素A能幫助維持正常上皮細胞的完整性和分泌，可以防止痘痘的產生、幫助抑制毛囊角化。

▲▼皮膚科醫師教長痘期多吃5種食物。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃多吃低GI水果

低GI水果能降低體內胰島素生長因子IGF-1分泌量，減少發炎反應，進而減輕痘痘，平常可以多吃像是番茄、藍莓、蘋果、櫻桃、奇異果、檸檬、柑橘等低GI水果。

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關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘, 青春痘, 痤瘡, 粉刺, 痘痘肌, 抗痘, 改善, 抗痘, 飲食, 食物, 皮膚科醫師, 醫生, 廖苑利

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