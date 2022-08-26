星巴克「粉紅年代氣泡調酒」僅5家喝得到　歐肯全球首間快閃店現身桃機

▲星巴克近期推出調酒商品，請民眾夜晚也能到訪。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著時序入秋，即便白天氣溫仍高，但夜晚卻越來越涼爽，星巴克近期針對旗下供酒特定門市，推出氣泡調酒與啤酒調酒2款新飲，讓晚上的星巴克別有洞天，開啟消費者微醺體驗；三得利旗下歐肯威士忌，也於桃園機場超前部署全球首間快閃店鋪，更設有試飲吧讓來往旅人享受紓壓片刻。

星巴克近期推出2款含酒精飲品，包括「粉紅年代氣泡調酒」，使用帶有濃郁蘋果、葡萄柚水果甜香的畢旗利氣泡酒，結合帶有花果茶甜香的芙蓉花神艾爾啤酒，讓風味層次更加豐富，粉紅色漸層的外觀也很吸引人；「芙蓉花神特調啤酒」則同樣以芙蓉花神艾爾啤酒為底，再加入芒果與百香果果汁調製成的冰沙，讓水果的清新果香結合啤酒的鮮苦，頗有興味，在特定門市限量推出。

▲粉紅年代氣泡調酒，兩杯售價400元；芙蓉花神特調啤酒，售價150元。

全台提供「芙蓉花神特調啤酒」的門市包括天玉門市、內湖民權、時代寓所、龍門門市、台北時代門市、大英門市、高雄夢時代、新竹關埔、宜蘭頭城與福隆觀海共10間；提供「粉紅年代氣泡調酒」的門市則有時代寓所、台北時代、高雄夢時代、新竹關埔、福隆觀海門市共5間。

▲（由上至下）台北時代門市、新竹關埔門市、高雄夢時代門市均有小酒館的夜晚氛圍。

在台灣獲得不少年輕族群支持的歐肯威士忌，看準6月起因入境政策逐漸鬆綁，機場也逐漸恢復以往客流量，2022下半年機場零售業的銷售數字上揚可期，於近期在台灣桃園機場開設全球第一家快閃店，而台灣機場免稅店，也是全世界唯一同時銷售歐肯年份精釀系列與免稅獨賣系列的店點。

免稅獨賣系列包括American Oak、Blood Oak及Dark Oak共3款，快閃店內設有試飲吧，讓消費者能品嚐多款產品，或與同行友人及往來旅客共享片刻微醺時光，快閃店即起營運至9月，地點位於桃園機場第二航廈出境大廳。

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