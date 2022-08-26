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Lisa為登上V雜誌「首位亞洲女星」！　穿低胸裙嫵媚歪頭超勾魂

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記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK近日甫推出新歌曲《Pink Venom》，MV在YouTube上達到1.9億次播放量，在全球掀起一陣驚人熱度，與此同時，其中成員Lisa還成為第一個登上《V Magazine》封面的亞洲女星，她身穿黑色低胸裙來演繹代言珠寶，雙封面另一套中空西裝造型也盡顯嫵媚姿態，為團體又拿下一「第一」頭銜。

▲Lisa 。（圖／翻攝自IG）

▲BLACKPINK發布新歌同時，Lisa還登上了《V Magazine》封面。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）

《V Magazine》自1999年創刊出版，至今來到第138期，邀請到紅遍全球的Lisa來擔任封面人物，更成為了首位登上封面的亞洲女星，實是超難得與令粉絲們感到開心、驕傲的一件事。

封面上，Lisa將自身代言穿好戴滿，身上穿著CELINE的素雅黑色低胸洋裝，勾勒出Lisa的深邃鎖骨與纖細腰線，來襯托搶眼的寶格麗（BVLGARI）B.Zero1系列珠寶，率性的金色短髮下，一個歪頭動作便流瀉嫵媚氛圍。

另一版豪華版封面中Lisa則是換上同樣來自CELINE的米白色西裝搭配牛仔褲造型，她僅內搭一件半截式黑色小可愛在裡頭，露出中空一截招牌螞蟻腰，半躺在床上擺拍姿態超撩人，少了點平時的少女感，更多的是輕熟的女人味。早已爭霸各大時尚雜誌的Lisa，這次又將《V Magazine》納入成就清單，且第一次就有雙封面的規格，足見Lisa的魅力有多大。

►BLACKPINK機場照是行走畫報！低調私服藏「4精品」纖腰長腿齊發

關鍵字：

Lisa, BLACKPINK

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