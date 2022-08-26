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木村光希外套裡「沒穿」遊走危險邊緣！唯美大片洩19歲成熟面貌

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記者王則絲／台北報導

日本巨星木村拓哉的19 歲女兒木村光希，近日獲邀登上香港版《ELLE》9月號封面，拍攝一組綠意自然庭院風格的大片，木村光希在鏡頭前展現自信小女人的模樣，一件丹寧外套裡「沒穿」，開扣深V更讓視線遊走危險邊緣，另一套她穿著橘色印花洋裝，則是與池中錦鯉產生微妙呼應，畫面意境十分唯美。

木村光希15歲即出道，以模特兒身份闖蕩時尚圈，如今已是各大品牌的寵兒，身上更擒有眾多代言，實在讓人很難相信，眼前這位擁有成熟眼神的女孩，竟然還未滿20歲。

▲紫色丹寧套裝造型在第三張。

木村光希此次登上香港版《ELLE》9月號封面，在戶外的綠意庭院場景中拍攝大片，封面上，她先是以LOUIS VUITTON的夾克、褲裝營造幹練利落的造型，上頭宛如水墨暈染的植物圖騰與背後竹林相得益彰，另一套黑底黃花的BALENCIAGA緊身衣亦是如此，製造華麗的田園風格。

▲氣球印花洋裝造型在第二張。

木村光希近年越來越放開尺度，漸漸褪下清純少女的定位，藉由適當的裸露肌膚與善用身材優勢，達到更高境界的時尚感，這次畫報中，木村光希一身紫色的丹寧套裝中「沒穿」，還以開扣深V的穿法演繹，讓視線直逼危險邊緣；這次她還穿上了LOEWE的氣球印花洋裝，側躺在池塘邊擺拍，身上深淺色塊與水中錦鯉們相互輝映，呈現唯美的畫面。

▲木村光希。（圖／翻攝自IG）

▲木村光希於IG貼出拍攝現場側拍照。（圖／翻攝自IG@koki）

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關鍵字：

Koki, 木村光希

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