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LIFE・經典／以綠洲概念打造的微型城市　結合自然景色打造獨特陽台空間

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▲MVRDV在大陸南京打造綠洲般的微型城市Oasis Towers。（圖／翻攝MVRDV官網）

▲MVRDV在大陸南京打造綠洲般的微型城市Oasis Towers。（圖／翻攝MVRDV官網）

記者蔡惠如／綜合報導

近期荷蘭建築工作室MVRDV發表其所設計的Oasis Towers，以綠洲為主要概念打造結合商業性與住宅需求的複合式建築，令人眼睛一亮的外觀來自多種元素的結合，乍看之下彷彿是破碎般的外型，仔細一看卻是充滿設計感的大片戶外陽台，將落腳在大陸南京江北新區金融區邊緣。

▲MVRDV在大陸南京打造綠洲般的微型城市Oasis Towers。（圖／翻攝MVRDV官網）

該建案的名稱Oasis Towers已經完全說明設計的主題，在兩棟高達150公尺的大樓中央，就是一片充滿綠意盎然的花園，就像沙漠中的綠洲一般，但絕對不是海市蜃樓，從建築中央的最低點緩緩向外擴展，並結合中國稻田密集式的特色「梯田」的元素，緩緩上升的地景讓旁邊兩棟大樓巧妙融合在這建築群中，而不會造成突兀的視覺效果。

▲MVRDV在大陸南京打造綠洲般的微型城市Oasis Towers。（圖／翻攝MVRDV官網）

MVRDV聯合創辦人Winy Maas表示，藉由及取自自然元素的彎曲、分層的「懸崖」概念，加上綠色植物融入建築物中，能夠達到融為一體的自然效果。相較於周邊高聳的大樓建築，Oasis Towers最外圍採用網格立面的外觀，像是一座城牆一般，內部卻包容著多元的彎曲、曲線與大量自然植物，像是一個自給自足的微型城市。

▲MVRDV在大陸南京打造綠洲般的微型城市Oasis Towers。（圖／翻攝MVRDV官網）

▲MVRDV在大陸南京打造綠洲般的微型城市Oasis Towers。（圖／翻攝MVRDV官網）

然而大樓建築最酷的就是彷彿破碎斷面般的梯田陽台設計，這樣的設計不但與外部形成有趣的對比，也讓住家內部空間增添更多多元性，它可以是梯田、或是漣漪瀑布，而隨著規劃的植物蓬勃生長，在每個時段或季節也會出現完全不同的風貌。

▲MVRDV在大陸南京打造綠洲般的微型城市Oasis Towers。（圖／翻攝MVRDV官網）

▲MVRDV在大陸南京打造綠洲般的微型城市Oasis Towers。（圖／翻攝MVRDV官網）

底下1至3樓的「基座」就是商業區的部分，它同時也隔出了商業區跟住宅區的界線，把購物與人潮的喧擾留在底下，下方除了規劃購物商家，也有一個地鐵站，兼具多項特點的設計，待完工後將會是周邊區域的中心點，就跟沙漠中的綠洲一樣。

關鍵字：

LIFE, 經典, 建築

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