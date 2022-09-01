New Jeans是新版人間香奈兒　出道首次登封秀超強時尚資源

實習記者蔡孟廷／綜合報導

韓國新人女團New Jeans獨特的清新少女感席捲南韓，她們更在出道的第二天就被香奈兒相中，受邀參加香奈兒美妝派對。出席造型以她們年齡相襯的款式為主，青春無限的美好模樣與斜紋軟呢碰撞出獨特火花，近日再登上《ELLE》韓國版封面，也是她們出道以來第一次的雜誌寫真，全員再穿香奈兒單品，足以見證她們在一開始就擁有超強的時尚資源。

New Jeans首次登上《ELLE》韓國版，這幾位女孩又穿上了香奈兒，姣好的身材配上清新的氣質，讓人看到只能驚呼太可愛，迷倒在她們與眾不同的魅力之下。看著她們恬靜而優雅的照片，讓人發現她們不只能駕馭叛逆卻甜美的校園風，更能將香奈兒穿出屬於少女無盡的靚麗與活力，雜誌更寫下註解：「讓我們一起期待新的人間香奈兒！」







Minji、Danielle、Hyein三位女孩畫著與年齡相仿的妝容，在高畫質相機的捕捉下更顯青春肌膚的清透無瑕，隨性自然的長髮慵懶的披在肩上，稚嫩模樣讓人目不轉睛。搭配上全身香奈兒更加凸顯她們本身的氣質，隔著螢幕都能感受到Minji的天真爛漫、Danielle的遺世獨立和Hyein的率性自在。

▲（左起）Minji、Danielle、Hyein各自帶有不同的風格，但是合照時卻又是無比的和諧（圖／翻攝自IG@ELLE Korea）

特別是有著「貓咪相」的Haerin，細長眼型與微微上挑的眼角，讓網友一看就喊：「真的好像小貓咪」。內頁中Haerin戴上粉紅色的Stussy老帽，手握棒棒糖，既叛逆又可愛，讓人心臟暴擊，腰間配戴香奈兒小包與項鍊增添一絲貴氣與優雅，意想不到的衝突組合在她身上是如此的合理。

▲Haerin。（圖／翻攝自IG@ELLE Korea）

除了香奈兒外，New Jeans的打歌服也很獨特，具有記憶點，如Danielle穿Charles Jeffrey Loverboy的黑白格紋百褶裙、Minji的Ernest W. Baker的西裝外套，都是男裝系列，發揮她們的甜美感又不失帥氣，期待五個女孩們未來在時尚和演藝事業上都能大放異彩，讓更多人感受到New Jeans獨一無二的可愛魅力。