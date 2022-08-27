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職場上簡報、表達意見必學「5個手勢」　養成習慣說話更有說服力

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編輯／JJ

在職場上多多少少會需要向上級簡報，或是表達自己意見、立場的時候，這和平常與朋友們聊天的對話不同，更需要的是能讓人信服、以及吸引人注意力的技巧，美國一篇報導研究中便指出，適當的加入一些手勢能讓人更專注聽你說話，甚至是更相信你，這在職場上將會是非常受用的說話撇步，以下就一起來看看5個必學的手勢。

＃食指與拇指輕碰的OK手勢

以食指和拇指輕碰，像是捏起一塊小東西的感覺，這個動作在許多位高權重的領導者身上都能發現，最常用於講到重點的單字時使用，因此當觀眾看到這個手勢時，就會知道「這時該注意聽」，但演說者也不能太濫用這個手勢，建議是在講到關鍵時作為強調使用。

▲手勢。（圖／翻攝自IG）

＃兩手手心向上敞開

尤其是在向大量觀眾演說時，台上的演講者最常用到這個手勢，這個動作會給人一種「誠心分享」的感覺，像是在TED TALKS上的演說者們，或是賈伯斯，都很常向觀眾們做出這樣的手勢。

▲手勢。（圖／翻攝自IG）

＃把手放在胸口

當講到有關自身的經驗或感想時，將手放在胸口上，能表達掏心掏肺的真誠之意，能幫助觀眾更進入情境、受到感動。

▲手勢。（圖／翻攝自IG）

＃比出嘴上所講的數字

簡報內容通常會需要一些數字來說明，或是以條列式的方式來清晰思路，而在報告當下，直接用手比出嘴上所講的數字，不只能加深觀眾的印象，也能同時幫助自己更集中精神、整理思緒。

▲手勢。（圖／翻攝自IG）

＃尖塔手勢

將兩手指尖互相碰觸，構成像是尖塔形狀的手勢，通常可以在表現自信、想增加信服力時使用，不過要注意這樣的手勢在與關係平等的對象說話時比較適用，如果是對下屬使用尖塔手勢，往往會多了一層高傲自大的意味，必須多多注意其他的身體語言。

▲手勢。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

職場, 手勢

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