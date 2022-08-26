林心如捲網紅風波首現身回應　「全身亮粉」呼籲：多一些愛和良善

▲林心如分享對VALENTINO PINK PP 2022 秋冬系列第一印象 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

VALENTINO PINK PP 2022 秋冬系列即將登場，於今（26日）邀請林心如現身搶先演繹新裝，踩著18公分厚底鞋全身被亮粉色包圍，林心如輕鬆駕馭直言是「正中喜好」。而日前莫名捲入網紅詐騙事件，林心如也鄭重親自回應，「我希望社會多一些愛和良善，留給下一代很好的榜樣。」

▲林心如今以PINK PP 2022秋冬系列襯衫搭配長襪營造美腿曲線 。（圖／品牌提供）

林心如今以PINK PP 2022秋冬系列襯衫搭配長襪營造美腿曲線，腳踩高18公分厚底鞋登場，讓她笑說每一步都走得小心翼翼，林心如坦言自己很喜歡粉色，但鮮少有過如此全身粉，「這是屬於Valentino獨家配方，遠遠就可以看到一個螢光粉。」她透露連女兒也喜歡粉紅色，可能是從小就給她買很多粉紅品項，因此女兒認為「粉紅是她生命中唯一的顏色」，至於是否擔心自己的行頭被女兒會搶走？林心如說：「媽媽的東西全部都是妳的。」

▲林心如呼籲外界多一些良善 。（圖／品牌提供）

對於日前莫名被捲入網紅詐騙事件，林心如從容呼籲外界：「我希望社會多一些愛和良善，少一些欺騙和謊言，留給下一代很好的環境和榜樣。希望有任何事情都要去查證，不要讓不應該受到傷害的人再次受傷害。」回到時尚本身，林心如鼓勵大家穿著符合自己的單品，而非跟著流行走。

▲品牌創意總監Pierpaolo Piccioli擅長運用單色系創作。（圖／品牌提供）

品牌創意總監Pierpaolo Piccioli擅長運用單色系創作，此次為PINK PP秋冬系列打造鮮明實驗性色彩，並注入大量裝飾細節蝴蝶結、荷葉邊、花瓣、蕾絲和刺繡配合束腰設計和極短的衣襬，營造出專屬VALENTINO感性迷人的「S」形線條，系列將於9月正式發售。