子瑜新MV造型「綁帶馬甲」太甜了！志效、Momo曬傲人上圍令人臉紅

記者王則絲／台北報導

最近韓流發威，少女時代、BLACKPINK接連發新歌，TWICE宣布全員續約後，也推出第11張迷你專輯《BETWEEN 1&2》，今（26日）釋出主打歌《Talk that Talk》的MV，成員們也同步曝光MV造型幕後花絮照，其中台灣成員周子瑜一頭粉髮配上水藍色的綁帶馬甲簡直甜翻了，志效與Momo則是性感擔當，大方展露傲人上圍令人臉紅心跳。

TWICE新歌曲《Talk that Talk》節奏輕快、旋律洗腦，MV一釋出後官方更立刻發起舞蹈挑戰，掀起話題。MV中成員們隨著多變場景狂幻數套造型，讓粉絲看得好滿足，而在MV釋出不久後，成員們陸續在個人IG上Po出造型幕後照，其中周子瑜穿著水藍色的綁帶馬甲、連接蕾絲手袖，配上一頭淡粉色調的新髮色，簡直甜翻天了。

▲周子瑜釋出MV造型幕後照。（圖／翻攝自IG@thinkaboutzu）



隊長志效動作最迅速，MV一上架就馬上發文，她穿著水藍色細肩的緞面短洋裝，托出傲人的渾圓上圍，MV中另一套黑色皮革馬甲造型，也相當火辣性感；擁有姣好身材的Momo一直以來都是團內性感擔當，她身穿紫色的蕾絲馬甲上衣，在腰間兩側還以透視呈現，令人看了不禁臉紅心跳。

▲TWICE隊長志效在第一時間Po出MV造型。（圖／翻攝自_zyozyo）



▲Momo的紫色蕾絲馬甲火辣性感。（圖／翻攝自IG@momo）



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