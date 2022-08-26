fb ig video ETtoday search mobile

宜得利微風松高開幕首日人氣旺　5款與日同步新品開賣

>

▲宜得利微風松高開幕。（圖／業者提供）

▲宜得利微風松高開幕，引進與日本同步商品，人氣也很旺。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

穩紮穩打的日系生活用品品牌宜得利，今（8／26）首進信義區的190坪微風松高門市正式開幕，開幕不到一小時就吸引許多民眾進店消費，業者也推出5款與日本同步開賣的新品，從電動可躺沙發到舒眠抱枕通通有，另推消費滿500元送50點會員點數優惠。

▲宜得利微風松高開幕。（圖／業者提供）

宜得利家居入台邁入15週年，以往都是以大店面為主，包括進駐百貨約300坪左右店鋪，或是位於中壢、台南2地的破千坪街邊大店，目前在台有48間據點，今年針對再更小的百貨店店型做主題式規劃從百坪以內到200坪左右都能納入考量，繼8／12花蓮店開幕後，8／26再開微風松高店，另預計9／9位於高雄skmpark outlets僅80多坪的「寢具主題」店型也會開幕，一個月開出3店面，也顯見該品牌日後的快速佈局策略，預計在2025年全台門市將達到80間。

▲宜得利微風松高開幕。（圖／業者提供）

因信義區店舖因有大量人潮，除了商業考量之外，還肩負品牌宣傳的功能，業者也強調引進與日同步的話題產品，獨家販售結合風扇的床墊「ATEX SOYO涼夏好眠清涼床墊」，以及先販售的耐磨耐刮「耐磨布L型沙發」、以雙馬達設計，可隨意分開調整椅背與腳部躺坐角度的「個人電動可躺式沙發」，還有限定販售的「晚安熊睡眠抱枕」，僅250克重的「口袋型筋膜按摩槍」。

▲宜得利微風松高開幕。（圖／業者提供）

▲「耐磨布L型沙發」為寵物抓痕耐磨布料，擁有耐磨耐刮與抗污性強的特性。

▲宜得利微風松高開幕。（圖／業者提供）

ATEX SOYO涼夏好眠清涼床墊。

今微風松高店上午11點正式開幕，當下便吸引不少客人逛店，人氣約比之前多上2、3倍，業者統計，首日上午銷售冠軍商品為「黑貓玩偶抱枕」，銷量第二名則是旗下獨家N COOL wsp寢具系列。

▲宜得利微風松高開幕。（圖／業者提供）

▲黑貓玩偶抱枕。

▲宜得利微風松高開幕。（圖／業者提供）

▲N COOL wsp寢具系列。

宜得利微風信義店即起至9／4推出開幕優惠，消費者下載新版宜得利家居APP，加入會員即可現賺30點；至店內消費滿500元就送50點，另可獲得扭蛋機代幣，可至「黑貓樂園」參加扭蛋機活動， 每日限定200枚。可抽黑貓抱枕、宜得利購物袋、黑貓馬克杯或黑貓飯碗、微風松高店特定系列商品折價券。

IKEA即起至9／11一同推出卡友「紓壓鯊鯊滿額贈」活動，持宜家卡至全台IKEA購買家具或家飾品，單筆消費金額滿888元，就可獲得「鯊鯊紓壓球」，圓滾滾的身材，搭配短小的魚鰭和尾巴，呆萌笑容可愛滿分！觸感軟Q可任意在手中揉捏，看著擠壓變形的逗趣模樣，為你掃除壓力帶來好心情，小巧尺寸帶著上山下海進辦公室搭捷運都ＯＫ。

▲IKEA鯊鯊包回歸開賣。（圖／IKEA提供）

▲IKEA鯊鯊包回歸開賣。（圖／IKEA提供）

關鍵字：

宜得利, 微風松高

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克推「迷你小熊包」引瘋搶！　巨可愛「木質小熊」質感爆棚

星巴克推「迷你小熊包」引瘋搶！　巨可愛「木質小熊」質感爆棚

4個壞習慣讓朋友越來越少　不把握關鍵時刻是大忌

4個壞習慣讓朋友越來越少　不把握關鍵時刻是大忌

婚後最靠得住的三大星座男　NO.1你絕對意想不到！

婚後最靠得住的三大星座男　NO.1你絕對意想不到！

維持居家乾淨的6個小習慣　有助於心靈擺脫負能量 老是脹氣好困擾？營養師曝6大原因：鼻塞人常用嘴巴吸呼也中 超可愛「貓咪頭像」 和另一半一起用！捏臉頰、接眼淚根本曬恩愛日常 皮膚出油泛紅又脫屑？皮膚科醫師教「脂溢性皮膚炎」6大保養原則 趙露思「2套白紗」辣曬深U好身材藏太久！　吳磊西裝內全空 專家曝「最佳洗頭時間」，讓頭皮油水平衡、恢復最佳狀態 信義微風之夜5.5億業績「預購就達標」　鐵捲門自動「封櫃」成小插曲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面