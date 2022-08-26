宜得利微風松高開幕首日人氣旺　5款與日同步新品開賣

▲宜得利微風松高開幕，引進與日本同步商品，人氣也很旺。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

穩紮穩打的日系生活用品品牌宜得利，今（8／26）首進信義區的190坪微風松高門市正式開幕，開幕不到一小時就吸引許多民眾進店消費，業者也推出5款與日本同步開賣的新品，從電動可躺沙發到舒眠抱枕通通有，另推消費滿500元送50點會員點數優惠。

宜得利家居入台邁入15週年，以往都是以大店面為主，包括進駐百貨約300坪左右店鋪，或是位於中壢、台南2地的破千坪街邊大店，目前在台有48間據點，今年針對再更小的百貨店店型做主題式規劃從百坪以內到200坪左右都能納入考量，繼8／12花蓮店開幕後，8／26再開微風松高店，另預計9／9位於高雄skmpark outlets僅80多坪的「寢具主題」店型也會開幕，一個月開出3店面，也顯見該品牌日後的快速佈局策略，預計在2025年全台門市將達到80間。

因信義區店舖因有大量人潮，除了商業考量之外，還肩負品牌宣傳的功能，業者也強調引進與日同步的話題產品，獨家販售結合風扇的床墊「ATEX SOYO涼夏好眠清涼床墊」，以及先販售的耐磨耐刮「耐磨布L型沙發」、以雙馬達設計，可隨意分開調整椅背與腳部躺坐角度的「個人電動可躺式沙發」，還有限定販售的「晚安熊睡眠抱枕」，僅250克重的「口袋型筋膜按摩槍」。

▲「耐磨布L型沙發」為寵物抓痕耐磨布料，擁有耐磨耐刮與抗污性強的特性。

▲ATEX SOYO涼夏好眠清涼床墊。

今微風松高店上午11點正式開幕，當下便吸引不少客人逛店，人氣約比之前多上2、3倍，業者統計，首日上午銷售冠軍商品為「黑貓玩偶抱枕」，銷量第二名則是旗下獨家N COOL wsp寢具系列。

▲黑貓玩偶抱枕。

▲N COOL wsp寢具系列。

宜得利微風信義店即起至9／4推出開幕優惠，消費者下載新版宜得利家居APP，加入會員即可現賺30點；至店內消費滿500元就送50點，另可獲得扭蛋機代幣，可至「黑貓樂園」參加扭蛋機活動， 每日限定200枚。可抽黑貓抱枕、宜得利購物袋、黑貓馬克杯或黑貓飯碗、微風松高店特定系列商品折價券。

IKEA即起至9／11一同推出卡友「紓壓鯊鯊滿額贈」活動，持宜家卡至全台IKEA購買家具或家飾品，單筆消費金額滿888元，就可獲得「鯊鯊紓壓球」，圓滾滾的身材，搭配短小的魚鰭和尾巴，呆萌笑容可愛滿分！觸感軟Q可任意在手中揉捏，看著擠壓變形的逗趣模樣，為你掃除壓力帶來好心情，小巧尺寸帶著上山下海進辦公室搭捷運都ＯＫ。