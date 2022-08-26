fb ig video ETtoday search mobile

40歲鍾欣怡擁有逆天娃娃臉　瘦身不瘦胸的秘訣公開

>

記者李薇／台北報導　圖／cathychung_shinyi IG

藝人鍾欣怡擁有甜美的外表、嬌小纖細的身材，即使已經40歲、是2個孩子的媽媽，依舊維持得相當好，對於保養她也分享許多護膚、健身的秘訣，以下5點就是她保養的秘訣，快來跟著學習。

▲鍾欣怡,健身,瘦身,保養,。（圖／cathychung_shinyi IG）

＃身體乳液、唇部精華必備

鍾欣怡對於每天肌膚的保養，20年來都持續維持的習慣，就是必擦身體乳液跟唇部精華，特別注重臉部肌膚的清潔，也會搭配保養品，一定讓臉「油亮油亮」的去睡覺，還會加上手部按摩，呵護肌膚。

▲鍾欣怡,健身,瘦身,保養,。（圖／cathychung_shinyi IG）

＃保持年輕的心態

「我覺得我自己蠻幼稚的」，鍾欣怡笑說，除了內服外用的保養品之外，最重要的是心態跟心境，當人在壓力爆棚的狀況下，這時候就應該要放鬆，吃美食、去沙灘走走、出國等等，「像我自己就是運動，是很好宣洩內在情緒的方法」。

▲鍾欣怡,健身,瘦身,保養,。（圖／cathychung_shinyi IG）

＃經常運動維持體態

重訓、TRX都是鍾欣怡會做的運動之一，她認為，當媽媽最重要的就是核心部位要練好，讓自己體態不鬆弛、看起來更緊緻，剛開始接觸運動，也是為了健康，因為工作繁忙，經常都到2、3點才睡，睡眠品質也不好，後來就透過運動改善，而且想要瘦身不瘦胸，攝取足夠的蛋白質很重要。

▲鍾欣怡,健身,瘦身,保養,。（圖／cathychung_shinyi IG）

＃攝取足夠蛋白質、戒掉精緻澱粉跟糖類

只要有運動的時候，一定只吃蛋白質，然後戒掉精緻澱粉，像是蛋糕、麵包等等，鍾欣怡表示，如果晚上睡前有餓的感覺，很有可能是白天身體的蛋白質攝取不足導致，建議可以看身高、體重，進行適量的攝取，魚類、肉類、蛋類、超級食物、酪梨、茄子、毛豆、豆漿等等都很好，少喝甜品也很重要。

▲鍾欣怡,健身,瘦身,保養,。（圖／cathychung_shinyi IG）

＃丟掉社群網站

「女人生完孩子最在意的就是下垂」，鍾欣怡表示，會透過吃的保健食品、自律的生活，讓自己維持良好狀態，並且真正的讓自己關機，丟掉社群網站，不要再滑手機，讓身體達到真正的放鬆，避免過多資訊的壓力。

關鍵字：

鍾欣怡, 健身, 瘦身, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

不用花大錢！10種超市裡就可以買到的「抗老食物」越吃越年輕

不用花大錢！10種超市裡就可以買到的「抗老食物」越吃越年輕

肥胖很可能是因為體內濕氣重！以下6個習慣讓體態恢復苗條

肥胖很可能是因為體內濕氣重！以下6個習慣讓體態恢復苗條

想減肥卻不想動？8種超級食物助你養成易瘦體質

想減肥卻不想動？8種超級食物助你養成易瘦體質

頭皮出油、長痘超困擾！枕頭套、安全帽沒洗是關鍵之一 表面看起來傻傻、實際超腹黑的「心機女」TOP 1簡直就是演戲高手 看展美照拍不完、還能拿超過700元的保養品　快揪好友出發了！ 星巴克推「迷你小熊包」引瘋搶！　巨可愛「木質小熊」質感爆棚 4個壞習慣讓朋友越來越少　不把握關鍵時刻是大忌 婚後最靠得住的三大星座男　NO.1你絕對意想不到！ 維持居家乾淨的6個小習慣　有助於心靈擺脫負能量

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面