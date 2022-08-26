40歲鍾欣怡擁有逆天娃娃臉　瘦身不瘦胸的秘訣公開

記者李薇／台北報導 圖／cathychung_shinyi IG

藝人鍾欣怡擁有甜美的外表、嬌小纖細的身材，即使已經40歲、是2個孩子的媽媽，依舊維持得相當好，對於保養她也分享許多護膚、健身的秘訣，以下5點就是她保養的秘訣，快來跟著學習。

＃身體乳液、唇部精華必備

鍾欣怡對於每天肌膚的保養，20年來都持續維持的習慣，就是必擦身體乳液跟唇部精華，特別注重臉部肌膚的清潔，也會搭配保養品，一定讓臉「油亮油亮」的去睡覺，還會加上手部按摩，呵護肌膚。

＃保持年輕的心態

「我覺得我自己蠻幼稚的」，鍾欣怡笑說，除了內服外用的保養品之外，最重要的是心態跟心境，當人在壓力爆棚的狀況下，這時候就應該要放鬆，吃美食、去沙灘走走、出國等等，「像我自己就是運動，是很好宣洩內在情緒的方法」。

＃經常運動維持體態

重訓、TRX都是鍾欣怡會做的運動之一，她認為，當媽媽最重要的就是核心部位要練好，讓自己體態不鬆弛、看起來更緊緻，剛開始接觸運動，也是為了健康，因為工作繁忙，經常都到2、3點才睡，睡眠品質也不好，後來就透過運動改善，而且想要瘦身不瘦胸，攝取足夠的蛋白質很重要。

＃攝取足夠蛋白質、戒掉精緻澱粉跟糖類

只要有運動的時候，一定只吃蛋白質，然後戒掉精緻澱粉，像是蛋糕、麵包等等，鍾欣怡表示，如果晚上睡前有餓的感覺，很有可能是白天身體的蛋白質攝取不足導致，建議可以看身高、體重，進行適量的攝取，魚類、肉類、蛋類、超級食物、酪梨、茄子、毛豆、豆漿等等都很好，少喝甜品也很重要。

＃丟掉社群網站

「女人生完孩子最在意的就是下垂」，鍾欣怡表示，會透過吃的保健食品、自律的生活，讓自己維持良好狀態，並且真正的讓自己關機，丟掉社群網站，不要再滑手機，讓身體達到真正的放鬆，避免過多資訊的壓力。