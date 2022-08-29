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6間「中秋禮盒」送禮超有面子　檸檬塔、 陳耀訓蛋黃酥節日必爆單

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圖、文／MENU美食誌

月圓人團圓，嚴選6間特色中秋禮盒，讓你送禮送進心坎裡！除了月餅，你還有太陽餅、蛋糕、檸檬塔等，各式各樣的選擇在等著你！

時境DEGUSTER甜點
台中市北區

每逢節日就爆單的檸檬塔禮盒，在今年推出檸檬紅茶塔 、鳳梨青茶塔 、百香綠茶塔，三種中秋限定口味，熱愛嚐鮮的朋友絕對不能錯過！

▲中秋禮盒 。（圖／美食誌提供）

▲時境DEGUSTER甜點（圖／美食客木可先生的食攝文雜提供）

SHANMU-山木島
台中市西區

以台灣的土地、山林、價值與味道作為靈感的山木島，選用台灣在地食材推出了中秋限定禮盒，多種美味甜點都在裡面，送禮絕對讓你超有面子！

▲中秋禮盒 。（圖／美食誌提供）

▲SHANMU-山木島（圖／美食客晨軒 Noah美食吃透透提供）

法樂公爵手工坊
新竹縣竹北市

宇治摩卡星空禮盒，採用宇治抹茶粉並且手工揉製外層的酥皮，內餡的抹茶香包裹著中心的黑糖麻糬和爆漿煉乳，層層堆疊的口感，讓人難以望懷！

▲中秋禮盒 。（圖／美食誌提供）

▲法樂公爵手工坊（圖／美食客安安提供）

如邑堂太陽餅
台中市西屯區

連續五年奪得冠軍的太陽餅專賣店，多種有別於傳統太陽餅的創新口味，有香氣撲鼻的鐵觀音太陽餅，也有鹹香的起司口味！

▲中秋禮盒 。（圖／美食誌提供）

▲如邑堂太陽餅（圖／美食客木可先生的食攝文雜 提供）

38熊蝶蝶酥
台北市信義區

選用進口食材並且手工製作而成的蛋捲，減糖後的配方讓蛋捲吃起來不會太甜，吃多也不會膩口，禮盒外觀可以自己客製化，送出的禮盒絕對與眾不同！

▲中秋禮盒 。（圖／美食誌提供）

▲38熊蝶蝶酥（圖／美食客鬍子先生美食吃透透提供）

陳耀訓·麵包埠 YOSHI BAKERY
台北市松山區

蛋黃酥使用紅土鹹鴨蛋和無水奶油，口感相當有層次外還有奶香在嘴裡綻放，減醣後的豆沙甜而不膩，鹹甜美味交織在口中，無愧有蛋黃酥界的愛馬仕稱號。

▲中秋禮盒 。（圖／美食誌提供）

▲陳耀訓·麵包埠（圖／美食客JIAN愛吃美食提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 中秋, 禮盒, 月餅, 蛋黃酥, 陳耀訓蛋黃酥

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