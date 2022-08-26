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讓你重新愛上洗澡的5款「神級沐浴露」！洗完還捨不得離開浴室

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

洗澡對不少人來說可是一件麻煩事，不洗不行、但又洗得不甘願，總覺得每天這例行公事惱人，那是因為你沒有選對適合的單品，只要選到質地、香味都很療癒的系列，絕對會讓你巴不得天天泡在浴室裡！以下就盤點多款厲害的香氛洗沐系列，只要有它們在浴室的一天，就會讓你天天都想洗澡。

＃Le Labo 檜木香沐浴膠，250ml、售價1,100元

▲Le Labo,法拉夏,Miller Harris,bamford,Jo Malone,香氛,沐浴,洗澡,清潔,保養。（圖／品牌提供）

沒辦法出遠門，在家裡竟然也可以享受高山上的「森林浴」？每天排隊排爆的Le Labo，以非常受到歡迎的「中性香調」聞名，這次推出檜木香沐浴膠，散發著令人愉悅的檜木香氣，搭配芝麻油、迷迭香、葵花油等成分，洗後沒有乾燥不適，宛如像是「貴妃出浴」般，「膚若凝脂」的細滑，絕對讓你再次愛上洗澡。

＃法拉夏 香氛馬賽皂液，1L、售價1,280元

▲Le Labo,法拉夏,Miller Harris,bamford,Jo Malone,香氛,沐浴,洗澡,清潔,保養。（圖／品牌提供）

來自南法的法拉夏在COSTCO一上市，立刻吸引粉絲爆買，這次再度推出香氛馬賽皂液，直接1升大包裝讓你洗好洗滿（也有500ml），完全不心疼。總共4個香味可以挑選，包括：玫瑰、薰衣草、白茶柚子、蜂蜜杏仁，其中，蜂蜜和杏仁香絕對是市面上少見的香味，帶有一點清甜卻又不會過膩的味道，男女老少都適合，買一罐，全家人都再也捨不得離不開浴室。

＃Miller Harris 恬謐花徑沐浴膠，300ml、售價1,200元

▲Le Labo,法拉夏,Miller Harris,bamford,Jo Malone,香氛,沐浴,洗澡,清潔,保養。（圖／品牌提供）

有聞過Miller Harris的人就知道，它的香氣永遠是那樣與眾不同又沁人心脾，總是不重複的香味讓人回味無窮，這次以受到廣大歡迎的恬謐花徑系列，發表全新的沐浴膠，滿滿馥郁花香的層次在身上綻放，洗完簡直就是仙女下凡，香味可不是一般市面上的香味可以比擬，明亮又性感，想要撩人於無形，那選擇這款沐浴膠洗澡準沒錯。

＃bamford 鼠尾草沐浴露，250ml、售價1,250元

▲Le Labo,法拉夏,Miller Harris,bamford,Jo Malone,香氛,沐浴,洗澡,清潔,保養。（圖／品牌提供）

要比療癒這件事情，那沒人比得過bamford，向來以清新植物香氣撫慰人心的它，今年再度推出鼠尾草沐浴露，裡面擁有97%天然來源成分，洗完肌膚細滑不乾澀，重點是用它的瞬間，就像彷彿到了深山野嶺，只有天地與你，共享自然的芬芳，讓人彷彿回歸到最初的自己，重新得到淨化舒緩，壓力都被深層釋放。

＃Jo Malone 英國梨與小蒼蘭 潔淨潤膚香氛禮盒，售價4,700元

▲Le Labo,法拉夏,Miller Harris,bamford,Jo Malone,香氛,沐浴,洗澡,清潔,保養。（圖／品牌提供）

最受到年輕世代喜愛的Jo Malone，其下最受全球歡迎的香氣就屬英國梨與小蒼蘭，因應全年度限量版香水，這次推出潔淨潤膚香氛禮盒，小小一組帶出門方便又省力，出去旅行也可以享受沐浴帶給人的美好感受。

關鍵字：

Le Labo, 法拉夏, Miller Harris, bamford, Jo Malone, 香氛, 沐浴, 洗澡, 清潔, 保養

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